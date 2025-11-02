Las selecciones riojanas concluyen el Nacional con un empate y una derrota

Las selecciones riojanas Sub'14 y Sub'16 concluyeron este domingo su participación en el Campeonato de España con una derrota y un empate. Ambos ... combinados se vieron las caras con los anfitriones de la fase, Murcia, y aunque ambos se esforzaron por alcanzar un mejor resultado, ninguno pudo llevarse el triunfo.

Al contrario de lo que había sucedido en las jornadas previas, este domingo ambas selecciones jugaron al mismo tiempo. La Sub'14 saltó al terreno de juego de Beniel con la intención de dar continuidad a su victoria previa frente a Extremadura, pero se quedó sin sumar tras caer por la mínima (1-2). De esta manera, los de Rodrigo Gómez de Segura acaban la fase con tres puntos.

En Santomera, mientras, la Sub'16 sí que consiguió puntuar. Riojanos y murcianos empataron sin goles en un enfrentamiento en el que los de Iñaki Zuazo hicieron un gran trabajo para aguantar la inferioridad numérica con la que han jugado durante casi toda la segunda mitad. Pese a eso, los anfitriones no fueron capaces de superar ni al guardameta ni a la retaguardia visitantes.

Tras este empate, los de Zuazo acaban la primera fase con cuatro puntos en su haber tras haber perdido en su estreno ante Extremadura y haberse impuesto a Ceuta en la segunda jornada.