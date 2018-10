EDF LOGROÑO Ana Tejada estará en el Mundial Ana Tejada celebra un gol del EDF Logroño esta temporada. :: sonia tercero La riojana ha sido convocada para el torneo Sub'17 que se jugará en Uruguay desde el 13 de noviembre I. GARCÍA LOGROÑO. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:23

Ana Tejada tiene una nueva cita con la selección española Sub'17. Tras proclamarse campeona de Europa de la categoría, la riojana ha sido también citada para el Mundial, que se celebrará en Uruguay a partir del 13 de noviembre.

La llamada de Tejada no es una sorpresa, puesto que ya había sido convocada para los entrenamientos previos que el combinado nacional ha ido realizando en Las Rozas. Así, no es de extrañar que Toña Is le haya incluido en una lista de 21 jugadoras en la que también se halla Leire Peña, futbolista del Atlético de Madrid con un fuerte vínculo con La Rioja.

LA LISTA

Ellas, y el resto de las convocadas, tendrán que estar en Madrid el 30 de octubre, fecha en la que comenzará la preparación. Después, la comitiva española pondrá rumbo a Montevideo el 4 de noviembre y diez días más tarde Tejada y sus compañeras arrancarán la fase de grupos enfrentándose a la República de Corea. El 17 de noviembre, mientras, se verán las caras con Colombia y el día 21 finalizarán esa primera ronda ante Canadá. Los equipos clasificados se cruzarán en unos cuartos de final que se iniciarán el 24 de noviembre y la final está prevista para el 1 de diciembre.

Mientras dure ese recorrido, Tejada no podrá ayudar al EDF Logroño en la Liga Iberdrola. Será, por lo tanto, una baja muy significativa para Héctor Blanco, dado que ella y Andrea de la Nava son las únicas componentes de la plantilla riojana que, hasta ahora, han disputado todos los minutos de la campaña.