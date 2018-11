«Si en Suiza somos capaces de defender como esta noche tendremos mucho ganado» Miguel Velasco, en un gesto de rabia durante el encuentro. :: F. Díaz El preparador aplaudió la actitud de sus jugadores en la victoria ante el bloque suizo Miguel Velasco Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Sábado, 24 noviembre 2018, 23:53

Con «inmensa alegría» Miguel Velasco destacó la gran victoria conseguida ante el Kadetten.

- ¿Qué sensaciones tiene después del triunfo europeo?

- Sensaciones de inmensa alegría. Independientemente del resultado, creo que hemos hecho un partidazo en todas las líneas. Estoy contento sobre todo por la actitud de los jugadores, hoy han sido unos p... guerreros. Estoy encantado con ellos por el partido que han hecho, de su actitud, de su entrega, de su garra. Es una pena que estos partidos europeos tengan esa chispa para que los jugadores den ese plus y no lo podamos ver siempre. Si fuésemos capaces de darlo siempre seríamos un equipo muy difícil de ganar. Esperemos que el próximo partido en Benidorm seamos capaces de seguir con este ritmo e intensidad.

- Lo decía el día de la derrota ante el Barcelona, cuando Junior Scott marcó 11 goles. Que esa misma imagen había que ofrecerla en los partidos con menos glamour.

- Eso es. Cuando juegas sin presión es más fácil. Pero hoy han estado en líneas generales bastante bien y estoy muy contento.

- Hablaba en la previa de la defensa dura y europea del Kadetten. ¿Qué espera del encuentro de vuelta? ¿Son los cuatro goles una renta para estar tranquilo?

- Si el resultado hubiese sido de ocho goles le diría que tampoco está decidida la eliminatoria. Sé que vamos a sufrir, que nos van a pegar mucho allí y que será un encuentro muy complicado. Pero lógicamente es mejor ir con cuatro goles de renta que ir con cero o con menos dos. El resultado ha sido bajo y si somos capaces de meter más de 22 goles no son cuatro sino cinco. Vamos a ver qué pasa. En líneas generales, la clave ha estado en la defensa. Hoy se ha visto que hemos defendido muy bien, menos en algunos momentos puntuales que nos hemos descoordinado con los cambios del pivote. Si en Suiza somos capaces de defender como esta noche tendremos mucho ganado.

- El Kadetten lo dejó todo en la pista también. Incluso, en algunos momentos atacó con siete jugadores. ¿Se esperaba un recurso así?

- Sí. Los vídeos que vi en cualquier momento del partido sacan siete contra seis. Tal vez lo utilizaron menos de lo que esperaba.

- El Kadetten demostró ser un equipo 'Csaszardependiente', además del peligro que puedan tener jugadores como Maros o Sesum.

- Sí. En la previa ya advertí de que el mejor jugador que tenían era Gabor Csaszar y hoy lo ha demostrado. Él es capaz de desatascar al equipo, algo que sucedió en infinidad de ataques. Un poco la clave de que no nos hayamos podido ir en la primera parte fue por él, que ha mantenido al Kadetten con los goles en apoyo.

- Si el Kadetten fue un equipo muy europeo, el arbitraje también lo fue.

- Me sorprendió que fue europeo pero sólo para un lado. Estando en casa me sorprendió mucho siendo daneses. Pero hemos mantenido el tipo porque sobre todo la primera parte no han estado acertados.

- ¿Cuál ha sido la clave?

- Hemos mantenido un nivel defensivo muy alto. En la segunda parte hemos atacado con mucha calma, no hemos tenido pérdidas. Eso nos ha permitido tener una ventaja de cuatro goles.

- Sergey cuajó otro gran partido. Una pena no haber podido incluir a Gurutz en su despedida.

- La verdad que sí. Ha sido duro no poderle sacar. Hablé con él y entendía perfectamente que sacara a Sergey, que mi decisión debía ser deportiva. En la segunda parte ha habido un momento que dejó de parar y le dije a Gurutz que iba a salir y ha sido él el que me recomendó seguir con la dinámica. Pudo haber sido egoísta pero demostró de un caballero.