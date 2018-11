Fútbol femenino La sub'17 de Ana Tejada debuta en el Mundial de Uruguay con una victoria Ana Tejada presiona a una rival coreana. / EFE La riojana jugó 82 minutos en la goleada del combinado de Toña Is frente a la República de Corea (0-4) IÑAKI GARCÍA Logroño Jueves, 15 noviembre 2018, 09:30

La selección española Sub'17 no pudo tener un mejor estreno en el Mundial de Uruguay. El combinado de Toña Is superó con contundencia a la República de Corea en un duelo en el que la riojana Ana Tejada jugó 82 minutos tras partir en el once titular.

Las españolas se sobrepusieron a un inicio titubeante en el que incluso sus oponentes pudieron tomar ventaja en un par de ocasiones. Sin embargo, Eva Navarro se encargó de desequilibrar la contienda en el minuto 17 y, a partir de ahí, las de Is no vieron peligrar su triunfo.

En la segunda parte, el dominio de las campeonas de Europa fue total y Claudia Pina, por dos veces, y Paola Hernández se encargaron de firmar el 0-4 definitivo.

La próxima cita de las españolas será el sábado frente a Colombia en un partido que arrancará a las 23.00 horas (horario español).