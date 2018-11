FÚTBOL FEMENINO La Sub'17 de Ana Tejada debuta hoy en el Mundial El combinado de Toña Is se estrena en Uruguay (20.00 horas) midiendo sus fuerzas con la República de Corea I. GARCÍA Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:52

logroño. La selección femenina Sub'17 comienza hoy su participación en el Mundial de la categoría, que se está celebrando en Uruguay y lo hace con la presencia de la riojana Ana Tejada en sus filas.

El combinado de Toña Is arranca la fase de grupos midiéndose con la República de Corea en el Estadio Charrúa de Montevideo a partir de las 20.00 horas (hora española) y con el objetivo de conseguir un resultado positivo con el empezar con buen pie su andadura en tierras sudamericanas.

España afronta este torneo con la intención de repetir el éxito conseguido en el Campeonato de Europa disputado en Lituania el pasado mes de mayo, en el que las de Is levantaron el trofeo de campeonas. Aun así, la seleccionadora no quiere partir con la vitola de favoritas. «No lo sentimos así», apuntó en la rueda de prensa previa al choque. «Hay 16 selecciones y cualquiera de ellas puede alzarse con el triunfo», añadió. En cuanto a sus rivales, Is avisó de la dureza de esta fase de grupos en la que, además de contra la República de Corea, el combinado nacional se enfrentará con Colombia y con Canadá. «España siempre quiere llegar lo más lejos posible en todas las competiciones, pero sabemos que es un grupo muy complicado», reconoció. «Intentaremos superar esta ronda y, a partir de ahí, veremos qué podemos hacer», remató.

Para intentar llegar a las últimas rondas del campeonato, España mantiene el bloque que se comentó campeón continental. No faltan nombres como los de Catalina Coll, Leire Peña o Eva Navarro, ni el de la propia Ana Tejada, quien tratará de volver a contar con un papel protagonista, como ya ocurrió en la cita de Lituania, donde fue indispensable en el esquema de Is.