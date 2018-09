Sergi Roberto, matrimonio con Lucho Jueves, 13 septiembre 2018, 00:07

Sergi Roberto es uno de los futbolistas favoritos de Luis Enrique. «Es un jugador total que puede jugar de lateral, de centrocampista y hasta de delantero. Valoro mucho este tipo de jugadores», señaló el seleccionador. El futbolista, que tomó ayer la palabra, devolvió los piropos al seleccionador: «Conozco bien a Luis Enrique. Es el entrenador adecuado para la selección. Me hizo debutar en el Barça Juvenil y luego me dio continuidad en el primer equipo. Ahora me llama para la selección y siempre le estaré agradecido», reconoció.