Selección Sergi Roberto: «Luis Enrique es el entrenador adecuado para la selección» Sergi Roberto, en rueda de prensa. / Efe El centrocampista destaca que el seleccionador «es un gran motivador» y confiesa que «volver a estar en la selección me hace feliz» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Las Rozas (Madrid) Miércoles, 5 septiembre 2018, 13:08

Sergio Roberto es uno de los futbolistas favoritos de Luis Enrique, como dejó claro el pasado viernes cuando dio a conocer su primera convocatoria. «Es un jugador total que puede jugar de lateral, de centrocampista y hasta de delantero en 4-3-3. Valoro mucho este tipo de jugadores», señaló el seleccionador.

El futbolista, que tomó este miércoles la palabra en la concentración, devolvió los piropos al seleccionador: «Conozco bien a Luis Enrique. Es el entrenador adecuado para la selección». El centrocampista confesó que «Luis Enrique ha sido una persona importante. Me hizo debutar en el Barcelona Juvenil y luego me dio continuidad en el primer equipo. Ahora me llama para la Selección y siempre le estaré agradecido y estoy contento de estar a sus órdenes».

Además, el azulgrana cree que «es el entrenador adecuado para la selección, su criterio de juego se adapta a lo que viene siendo España en los últimos años». Del nuevo seleccionador Sergi Roberto destaca que «es un gran motivador, y estamos todos muy contentos y esperando que empiecen los partidos».

La ausencia de Jordi Alba

Sergi Roberto, que se perdió el pasado Mundial de Rusia, confesó que con su vuelta a 'La Roja' «estoy muy feliz». «Yo quería ir al Mundial y tenía ilusión pero el entrenador llamó a otros jugadores. Ahora, volver a estar en la Selección me hace feliz. Estoy muy ilusionado y con ganas de jugar los partidos».

El azulgrana confesó que en estos días de concentración «estamos trabajando mucho los aspectos ofensivos y defensivos». «Ahora nos están dando mucha información para que sepamos lo que necesita el entrenador», aunque para él «son conocidas».

Por último, sobre la decisión de Luis Enrique de no convocar a Jordi Albar, Sergi Roberto fue claro: «Es un jugador muy importante, pero está tranquilo y seguirá trabajando en su club».