La revolución de Luis Enrique Luis Enrique en rueda de prensa. :: afp El nuevo seleccionador prefiere hablar de «evolución necesaria», pero prescinde de Jordi Alba, Koke y AspasEl asturiano cuenta ante Inglaterra y Croacia con 11 jugadores que no estuvieron en el Mundial IGNACIO TYLKO Sábado, 1 septiembre 2018, 00:11

madrid. ¿Jordi Alba no está en la lista por una cuestión deportiva o porque se lleva mal con él? «Es muy buena pregunta pero voy a hablar sólo de los que están», respondió Luis Enrique a la cuestión más comprometida en la comparecencia del seleccionador español tras su primera y, como ya advirtió, sorprendente convocatoria. La ausencia del lateral zurdo catalán, con el que el técnico asturiano mantuvo serias diferencias en el Barça, fue lo más llamativo de una jornada revolucionaria en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con profundos cambios en el fondo y en la forma de actuar del jefe del 'equipo de todos'.

Por mucho que Luis Enrique asegurase que su intención no es hacer una revolución sino una «evolución necesaria» o de una «regeneración», término que utilizó para hablar de Inglaterra, su primer rival, el cambio es radical. Se caen nada menos que 10 jugadores de los 23 que estuvieron en el pasado Mundial de Rusia a las órdenes de Julen Lopetegui, primero, y de Fernando Hierro, después, y entran 11, entre ellos el central realista Diego Llorente, que ha sido operado de una fractura de peroné pero al que el seleccionador quiere en el grupo para que se vaya adaptando.

LA LISTA Porteros De Gea Manchester United. Kepa Chelsea. Pau López Betis. Defensas Carvajal Real Madrid. Azpilicueta Chelsea. Albiol Nápoles. Diego Llorente Real Madrid. Nacho Real Madrid. Sergio Ramos Real Madrid. Iñigo Martínez Athletic. Marcos Alonso Chelsea. Gayá Valencia. Centrocampistas Busquets Barcelona. Sergi Roberto Barcelona. Rodri Atlético. Saúl Atlético. Thiago Alcántara Bayern. Dani Ceballos Real Madrid. Delanteros Isco Real Madrid. Asensio Real Madrid. Morata Chelsea. Diego Costa Atlético. Suso Milan. Rodrigo Moreno Valencia.

Tras las retiradas voluntarias de Andrés Iniesta, David Silva y Gerard Piqué, el único de los internacionales o ex, con el que Luis Enrique ha conversado, llama la atención que se queden fuera Alba, pero también Koke y Iago Aspas, dos jugadores que parecían rabioso presente y futuro en 'La Roja'. De los mundialistas, tampoco están Pepe Reina, a quien junto a Iker Casillas el técnico aún no da por enterrados en 'La Roja', Álvaro Odriozola, Nacho Monreal y Lucas Vázquez. Curiosamente, seis jugadores del Real Madrid frente y sólo dos del Barça en los partidos del próximo sábado en Wembley y del martes, 11 de septiembre, ante Croacia, en el Martínez Valero de Elche, ambos correspondientes a la Liga de las Naciones de la UEFA.

Tras «muchas horas dedicadas a tener un profundo conocimiento del estado de los jugadores», el preparador gijonés ha reclutado a Pau López como tercer portero, a los centrales Raúl Albiol e Iñigo Martínez, además de Diego Llorente, a los laterales zurdos Marcos Alonso y Gayà, a los centrocampistas Sergi Roberto, Rodri y Dani Ceballos y a los delanteros Suso y Morata. «Es una lista equilibrada, que me gusta mucho, con varios jugadores que pueden ser medios o delanteros. Se nota que la he hecho yo», bromeó Luis Enrique, que no compareció con el traje de chaqueta clásico en otros seleccionadores sino con el polo de la selección y esa estrella de campeones del mundo en el pecho.

Con el nuevo técnico han llegado también profundas modificaciones en el contenido -los jugadores-, pero también en el continente. Por primera vez, la Federación Española de Fútbol ofreció la convocatoria antes, a través de un vídeo colgado en las redes sociales en el que Luis Enrique situaba a sus hombres en la pizarra mientras hacía algún pequeño chascarrillo. Si antaño la presencia del seleccionador Sub'21 se producía después de la del absoluto en esta ocasión Luis de la Fuente actuó como telonero.

Insistió Luis Enrique en que no se ha fijado para nada «en la edad, ni en si son guapos, alto, bajos o les caen bien o mal». «No he hecho excepciones con nadie, salvo con Piqué para confirmar si se iba, pero nunca he dicho que Ramos sea uno más», aclaró.