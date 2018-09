«Rectificaré siempre que sea beneficioso para el equipo» Martes, 11 septiembre 2018, 00:40

«Lo que ha ocurrido con Aspas (en principio fuera de la lista y en Wembley titular) me ha pasado muchas veces. Los entrenamientos te demuestran otras cosas. No tengo problema en reconocer mi error y lo intento arreglar. A Aspas lo he visto volar en la semana y pensé que era un partido perfecto para él. Estoy abierto a que me sigan sorprendiendo. Rectificaré mi opinión siempre que sea beneficioso para el equipo».