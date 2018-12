«Aún no me he quitado la medalla»

Ana Tejada ya está en casa. Su última imagen quedaba asociada al triunfo sobre México en Montevideo, el sábado, en la final del Mundial Sub'17 femenino. Ayer llegó a Madrid, cumplió con las exigencias de toda una campeona del mundo, y viajó en avión hasta Pamplona antes de reencontrarse con sus padres y hermano. Luego se acercó a Diario LA RIOJA, ceremonia que se ha convertido en habitual dados su éxitos.

«Estoy muy contenta, aunque cansada por el viaje», decía con una enorme sonrisa en la cara. «Un Mundial es algo con lo que sueña cualquier jugador de fútbol. Jugarlo y ganarlo», decía. Más bien, lo recordaba, porque esta misma frase ya la había expresado tras ganar en mayo el Europeo.

Ana habla con la madurez que dan experiencias como las que está viviendo, aunque no puede ocultar sus 16 años. «Papá, guárdame el móvil», dice antes de entrar en los estudios de TVR. Ahí, recuerda que es una niña aún, aunque el fútbol le está haciendo vivir muy deprisa. «No sé si se acordarán de mí en el instituto», admite. Demasiados viajes, demasiadas ausencias.

Viajes que no le impiden saber lo que pasa. Se ha encontrado con una afición que presta más atención al fútbol femenino. «Mis padres me iban contando lo que pasaba en España y creo que hemos revolucionado el país. Hoy (por ayer) ha sido un día de muchas felicitaciones», apunta antes de recordar que detrás de este oro hay mucho trabajo. «La gente nos ha visto durante ese mes, pero comenzamos a pensar en el Mundial en enero. Primero, el objetivo era acabar entre las tres primeras en el Europeo para clasificarnos para el Mundial y lo ganamos. Ahora, somos campeonas del mundo. Era el objetivo y la verdad es que hemos ido creciendo en cada partido», indica.

Lo ganaron después de un intenso sábado que amaneció «con muchos nervios», según cuenta. «Sabíamos que México era un equipo muy correoso, pero también sabíamos lo que debíamos hacer sobre el campo y, además, teníamos una enorme ilusión por jugar y ganar ese partido», dice. 2-1. Campeones del mundo. «Cuando acabó el partido, tenía la sensación de haber ganado un partido más, pero habíamos ganado un Mundial. Hemos hecho historia», dice. «La verdad es que me colgué la medalla al cuello al recogerla, tras la final, y no me la he quitado. Me hacía mucha ilusión llevarla», añade.

Y después del éxito, la celebración. Un largo festejo, acorde al triunfo alcanzado. «La verdad es que la fiesta se alargó. Estuvimos en el campo casi una hora después de acabar el partido y recoger las medallas; luego estuvimos con nuestros familiares;nos fuimos al vestuario a bailar y, al final, dimos una vuelta por Montevideo. Fue una noche guay», desvela.

Ana Tejada apareció ayer en Barajas con un oso de peluche en las manos. Un regaló. Las jugadoras de Toña Is saben que han logrado algo que nadie había conseguido en el fútbol español. España fue campeona del mundo Sub'20, pero en hombres, y hace muchos años ya. En aquella selección jugaba el fuenmayorense Dani Aranzubía y de aquel éxito participó también el logroñés Álvaro Rubio, aunque una lesión le impidió acudir a aquella cita. También es campeón del mundo Fernando Llorente. Todos ellos son elegidos en el mundo del deporte y del fútbol.

La riojana festeja con sus compañeros del EDF el ascenso a Primera. / Juan Marín Un año de grandes recuerdos «Ha sido un año redondo. Lo comencé con unos objetivos y los he logrado, los tres». Ana Tejada cumplió 16 años el pasado 2 de junio. Se regaló el oro en el Campeonato de Europa, primero, y el ascenso con el EDF Logroño, después. Eran dos de los retos que Tejada se había marcado para un año que ha resultado ser el año, hasta el momento. Con la clasificación para el Mundial de Uruguay en la mano, la logroñesa comenzó la temporada en la Liga Iberdrola. Una nueva dimensión dentro del fútbol femenino. Su equipo pelea por la permanencia. «Estoy cansada, pero tengo ganas de jugar y de ayudar», dice ante el encuentro que mañana disputa el EDF en Las Gaunas. Ha estado ausente un mes, aunque no ha perdido el tiempo, ya que lo ha aprovechado para colgarse otro oro al cuello, el del Mundial.

«Somos como hermanas», indica Tejada refiriéndose a las jugadores de la Sub'17. «Tenemos una gran complicidad dentro y fuera del campo de juego y eso se nota al jugar. Por otro lado, Toña (Is) me ha dado la confianza que todo jugador busca. Estoy muy orgullosa de haber ayudado al equipo a conquistar el oro. Lo pasamos mal ante Corea del Norte, en la tanda de penaltis, pero llegamos a semifinales y eliminamos a Nueva Zelanda. Yluego, la final».

Final en la que no pudo faltar la cuatricolor riojana, como ya ocurrió en Lituania. «Mis padres me dijeron que me metiera la bandera de La Rioja en la mochila. Por si acaso. Estoy muy orgullosa de ser riojana. Ganar un Mundial y mostrar de dónde vengo es lo más bonito que puedo hacer. Yo espero que este año sea el inicio de una serie de éxitos», apunta.

Pero el año no ha concluido. Antes debe tomar dos decisiones, importantes ambas. Primero, tatuarse. Quiere grabar en su piel la palabra 'invencibles'. «Cata Coll (capitana del equipo)siempre nos dice que somos invencibles. Ysegunda. Recogerse el pelo para jugar o mantener su personal melena que le hace única. Difíciles decisiones.

Recepción de José Ignacio Ceniceros...

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha felicitado en nombre de todos los riojanos a la deportista por este triunfo.

A la recepción, que se ha celebrado esta mañana en el Palacio del Gobierno regional, han asistido el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, y el director general del Deporte y del IRJ, Diego Azcona.

... y de Cuca Gamarra

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, también ha recibido en el Ayuntamiento a la futbolista logroñesa. Gamarra ha entregado una placa conmemorativa a la deportista y ha mostrado el orgullo de todos los logroñeses por el triunfo alcanzado.

Por su parte Tejada, jugadora del EDF Femenino Logroño, ha regalado a la alcaldesa una camiseta dedicada y firmada agradeciéndole su «apoyo al deporte femenino».