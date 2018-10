Jordi Alba Reparto de minutos «Me puedo inventar lo que quiera» Luis Enrique, en la rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la que anunció su segunda lista como seleccionador. :: efe Isco, Carvajal, Sergi Roberto, Costa e Iñigo son baja frente a Gales e Inglaterra, duelo en el que España puede sellar el pase a la fase final de la Liga de NacionesBartra, Jonny Otto, Koke y Paco Alcácer, novedades de Luis Enrique, que sigue sin llamar a Jordi Alba RODRIGO ERRASTI LAS ROZAS. Viernes, 5 octubre 2018, 00:34

Novedades... por obligación. Luis Enrique dio su lista de citados para los encuentros de España ante Gales, amistoso, e Inglaterra de la Liga de Naciones, con un vídeo a través de las redes sociales de la Federación. Las bajas por motivos de lesión, «cuatro» (Isco Alarcón, Dani Carvajal, Sergi Roberto e Iñigo Martínez), aunque después lo incrementó a «cinco», ya que deslizó que contaba con Diego Costa antes de que se lesionase en el partido contra el Brujas. Así, recupera para la selección a Marc Bartra, Koke Resurrección y Paco Alcácer, ausentes de su primera convocatoria. El técnico llama por primera vez a Jonny Otto, defensa que alcanzó la élite con el Celta siendo Luis Enrique su técnico, cedido por el Atlético al Wolverhampton inglés, y que en su día fue citado en un grupo de jóvenes promesas por Vicente del Bosque, para la preparación de la Eurocopa 2016, aunque no pudo entrenarse con la absoluta por motivos personales.

Con respecto a los jugadores que disputaron el Mundial de Rusia, Luis Enrique sigue con contar con Pepe Reina, Jordi Alba, Nacho Monreal, Álvaro Odriozola y Lucas Vázquez. El nombre más llamativo es el de Alba, ausente ya en la primera lista y que no tiene buena relación con el asturiano, y más después de su gran partido en Wembley ante el Tottenham, ya que participó en varios de los goles azulgranas. «No tengo por norma hablar de un jugador que no está en la lista», apuntó con gesto serio cada vez que le preguntaron. En una de las respuesta fue más allá y explicó que «no es un tema tabú», para terminar diciendo que no le «ha sucedido nunca» dejar de contar con un jugador «por motivos personales, sino siempre por temas deportivos».

LOS 23 DE LUIS ENRIQUE Porteros David de Gea (Manchester United/ING), Kepa Arrizabalaga (Chelsea/ING), Pau López (Betis). Defensas César Azpilicueta y Marcos Alonso (Chelsea/ING), Nacho y Sergio Ramos (Real Madrid), Jonny Otto (Wolverhampton/ING), Raúl Albiol (Nápoles/ITA), Marc Bartra (Betis), José Luis Gayà (Valencia). Centrocampistas Sergio Busquets (Barcelona), Rodri, Koke y Saúl Ñíguez (Atlético), Thiago Alcántara (Bayern /ALE) y Dani Ceballos (Real Madrid). Delanteros Marco Asensio (Real Madrid), Álvaro Morata (Chelsea/ING), Suso Fernández (Milan/ITA), Iago Aspas (Celta), Paco Alcácer (Dortmund/ALE) y Rodrigo (Valencia).

La columna vertebral de la selección la sigue manteniendo en un grupo de futbolistas que dieron buen resultado con las victorias ante Inglaterra (1-2) y Croacia (6-0). El Real Madrid sigue siendo el equipo con más representantes (Ramos, Nacho, Ceballos y Asensio), mientras que el Barcelona sólo cuenta con uno, Sergio Busquets. «Eso es más del ámbito de la prensa. Nadie por la calle me dice esas cosas. La gente quiere que gane España. Aquí son 23 de la selección, que es mi equipo, no de clubes», afirmó, antes de apuntar que las bajas abren oportunidades a todos. «Aunque lamento mucho las bajas de los jugadores, valoro la oportunidad que me da ver otros jugadores que no tenía previsto traer para que tengan la oportunidad de ofrecer su nivel, entrenar con nosotros, y valorar eso que para mí es tan importante: abre la competencia y así no se duerme nadie. Lo habéis visto con Iago Aspas, que puede llegar después y convencerme. Veo cosas positivas al hecho innegable de que una lesión es algo malo», dijo en relación a Alcácer, novedad en la punta de ataque pese a que no tuvo muchos minutos con él como azulgrana.

LAS FRASES DE LUIS ENRIQUE «No es un tema tabú, pero tengo por norma no hablar de los que no están; miro lo mejor por la selección» «Hay pocas cosas que probar porque con España no se está para pasar el rato y sí para competir»

«Tuvo una etapa brillante en el Valencia. No dispuso de muchos minutos en el Barça, por lo que sin minutos el rendimiento baja. En el Dortmund está jugando bastante, rindiendo, marcando goles, y estoy encantado de que pueda estar con nosotros. Por eso está», explicó, negando problemas personales con otro de los nuevos. «A pocos de esta lista conozco mejor que a Marc (Bartra). Tiene sus virtudes y algún defecto, y voy a trabajar para que se vean sus mejores cosas».

Analizó también la vuelta de Koke, que marcó un gol el miércoles delante del seleccionador. «Si está en la lista es porque ha hecho méritos. Es muy importante en su club y yo elijo a mis jugadores. Estoy abierto a que los jugadores me sorprendan y voy a poder trabajar con Koke esta semana y están abiertas las puertas del reconocimiento y poder estar en la selección mucho tiempo si cumple con lo que yo quiero», zanjó, apuntando que no quiere meterse en líos. «Este es un cargo público, represento a selección y Federación y cualquier cosa representa mucho morbo. Intento no molestar a nadie. Lo único que intento es hacer lo mejor para mi equipo», dijo el técnico, que tuvo momentos de tensión ante los medios por la insistencia del tema Alba, y sobre todo cuando le cuestionaron por una supuesta ausencia de laterales diestros, pese a la presencia de César Azpilicueta y Jonny Otto, al que conoce de Vigo. «Azpilicueta juega de lateral derecho en el Chelsea. Y Jonny es diestro y juega en la izquierda, pero puede jugar en la derecha como ya hizo en el Celta cuando no estaba Hugo Mallo. Pero me puedo inventar un lateral, hacer lo que quiera. Estos son mis escogidos. Por eso he elegido a estos jugadores», recordó.

Amistoso y pruebas

El primero de los partidos será amistoso, el jueves 11 de octubre en Cardiff, mientras que el segundo, correspondiente a la jornada 3 de la UEFA Nations League, será el lunes 15 en el Benito Villamarín de Sevilla. El duelo de Gales le permitirá ver más jugadores, aunque no ocultó que a veces los planes iniciales se cambian. «Es evidente que es un calendario completito. El partido vital y clave va a ser el de Inglaterra, y el partido amistoso me va a servir para ver jugadores y probar cosas, aunque siempre pensando en ganar, como cada vez que nos ponemos la camiseta de la selección española. No se está para pasar el rato y sí para competir. La otra vez tenía previsto que Álvaro (Morata) jugara en septiembre y no lo hizo», explicó.