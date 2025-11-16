LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ferran, Fabián, Oyarzabal y Merino celebran uno de los goles de España el sábado frente a Georgia. David Mdzinarishvili (Efe)
Análisis

De la Fuente tendrá que elegir entre Lamborghinis y Ferraris

Las ausencias de Carvajal, Rodri, Pedri, Lamine Yamal o Nico Williams permiten brillar con luz propia con España a Pedro Porro, Zubimendi, Merino, Baena u Oyarzabal

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:10

Tiene más razón que un santo Luis de la Fuente cuando afirma que las lesiones sufridas por varios de los pesos pesados de la ... selección española han dado oportunidades a jugadores que en otras circunstancias no las tendrían y que ese es uno de los éxitos del fútbol español, ser un inagotable vivero de talento capaz de convertir lo que podría haber sido un lastre para La Roja en una palanca que le ha proporcionado mayor impulso si cabe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

