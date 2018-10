Selección Olmo y Angeliño se estrenan con la sub'21 Luis de la Fuente, seleccionador español sub'21. / Efe De la Fuente, que recupera a Vallejo, considera que ambos están brillando en el Dinamo de Zagreb y PSV Eindhoven RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 4 octubre 2018, 16:18

Luis de la Fuente, seleccionador español sub'21, anunció su convocatoria para la selección española sub-21 con varios cambios respecto a la anterior en la que se logró la clasificación para el Europeo de Italia y San Marino del próximo verano pese a que perdió su único encuentro del grupo 2, que lidera con 21 puntos, en Albacete ante Irlanda del Norte. Las novedades son Dani Martín, Jesús Vallejo, Sergi Palencia, Pol Lirola, Angeliño y Dani Olmo y no figuran Juan Soriano, Hector Junior Firpo, Francis Guerrero, Pablo Maffeo, Mikel Merino, Brais Méndez y Jordi Mboula. España se concentrará el lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para los dos últimos encuentros de la fase de clasificación de ese Europeo 2019 que disputará a domicilio frente a Albania (día 11) e Islandia (el día 16).

De la Fuente explicó que la inclusión de Dani Olmo, punta del Dinamo de Zagreb y al que Croacia preguntó su situación para que decidiese con qué país jugar, no se hace para bloquear su cambio de nacionalidad (debería jugar un encuentro oficial con la absoluta). «Solo me he fijado en que está rindiendo muy bien desde hace tiempo. Tenemos relación muy directa con él y le conocemos bien de las categorías inferiores de la selección. Dani está en un momento de madurez muy importante y con gran rendimiento que vamos a intentar aprovechar», explicó sobre la gran novedad en la lista junto a José Ángel Esmoris Tasende, conocido como 'Angeliño' y que ha jugado en el New York City, Manchester City, Mallorca, Girona, NEC Breda y ahora en el PSV Eindhoven. «Están compitiendo al máximo nivel, son dos jugadores que juegan Champions y Europa League, con minutos en sus clubes al máximo nivel en un experiencia enriquecedora que les hace ser más competitivos y en su evolución natural de madurez les da mayor rendimiento», dijo.

Aunque son partidos oficiales, el hecho de estar clasificado ya para el Europeo permite a De la Fuente ir armando su bloque de cara al torneo. «No hemos dejado de preparar el Europeo nunca, cada compromiso internacional tiene importancia para la Federación y es importante para preparar el evento, seguir viendo jugadores que están compitiendo muy bien en sus clubes y que en algún caso no han podido estar con nosotros. La idea es tener un grupo formado, cerrado y trabajado para el compromiso de junio», declaró.

De la Fuente mantiene su confianza en Jesús Vallejo, al que ha vuelto a citar, y elogió a Borja Mayoral, que se ha ido al Levante cedido por el Real Madrid para tener más minutos. «Es un jugador por el que apostamos desde hace muchísimo tiempo. Tiene la oportunidad ahora de seguir creciendo como futbolista en un club que le va a exigir muchísimo trabajo, rendimiento y responsabilidad. Deseamos que con nosotros rinda y siga creciendo, Borja es un valor seguro. Tenemos fe ciega y total confianza en su rendimiento y posibilidades de futuro», zanjó.

Relación de convocados:

- Porteros: Unai Simón (Athletic), Antonio Sivera (Alavés), Dani Martín (Sporting).

- Defensas: Unai Núñez (Athletic), Aarón Martín (Maguncia/ALE), Jesús Vallejo (Real Madrid), Sergi Palencia (Girondins Burdeos/FRA), Jorge Meré (Colonia/ALE), Pol Lirola (Sassuolo/ITA), José Ángel Esmoris 'Angeliño' (PSV Eindhoven/HOL)

- Medios: Igor Zubeldia (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia), Pablo Fornals, Alfonso Pedraza (Villarreal), Marc Roca (Espanyol), Fabián Ruiz (Nápoles/ITA), Pape Cheih Diop (O. Lyon/FRA)

- Delanteros: Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Borja Mayoral (Levante), Dani Olmo (Dinamo Zagreb/CRO) y Rafa Mir (Las Palmas)