ESPAÑA 4 - DINAMARCA 1 Mayoral lidera a una España de dos caras Borja Mayoral (i), autor de tres goles en la noche de ayer en Las Gaunas, celebra uno de ellos junto a Dani Olmo. :: juan marín Tres goles del punta y un cuarto de Núñez dan a la Rojita un cómodo triunfo ante Dinamarca El equipo del riojano Luis de la Fuente supera un mal inicio, con gol danés incluido, y acaba arrollando a su rival JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Miércoles, 21 noviembre 2018, 22:57

Logroño. Borja Mayoral fue el gran protagonista del triunfo de España sobre Dinamarca Sub'21 en Las Gaunas. Tres goles del ariete criado en la cantera del Real Madrid -y dejó el cuarto a Meré- dieron la victoria a la Rojita, que supo sobreponerse al gol encajado al cuarto minuto. Era un amistoso, pero España superó a Dinamarca, uno de los equipos que más han brillando en la fase de clasificación para el Europeo del próximo año.

España Sivera, Martin, Aarón, Núñez, Meré, Carlos Soler (Álex Pozo, m. 71), Marc Roca (Beltran, m. 71), Fabián (Pape Cheikh, m. 67), Oyarzábal (Pedraza, m. 61), Dani Olmo (Carlos Fernández, m. 67) y Mayoral (Rafa Mir, m. 67). Dinamarca Snorre (Pryts, m. 61), Nissen, Andersen (Asger Sorensen, m. 45), Nelson (Kofod, m. 61), Duelund, Dreyer (Munksggaerd m. 77), Ingvartsen (Jacon Sorensen, m. 61) , Skov, Kabondo (Olsen, m. 77), Abildgaard (Bah, m. 82) y Poulsen (Rasmussen, m. 61). Árbitro Stuart Attwell (Inglaterra). Asistido por Eddie Mart y Neil Davies. Goles 0-1, m.4. Duelund remata dentro del área a pase de Nissen; 1-1, m. 24. Mayoral aprovecha un pase de Soler desde la derecha; 2-1, m. 32. Mayoral recibe Oyarzábal y supera a Snorre con un disparo raso al palo izquierdo; 3-1, m. 45. Mere marca de semivolea. 4-1, m. 61. Mayoral pica ante Snorre. Incidencias Municipal de Las Gaunas. Terreno en buenas condiciones. 6.927espectaores.

«A este nivel, no hay partidos amistosos», había advertido Luis de la Fuente horas antes del España-Dinamarca. El jarrero, curtido en muchas batallas como jugador y ahora como entrenador, sabe de lo que habla. El fútbol de selecciones da prestigio y todos (se supone) desean representar a su país. No fue un amistoso, pero tampoco un partido oficial y eso que Dinamarca silenció Las Gaunas en los primeros minutos cuando Duelund fue el más rápido en el área y se adelantó a los centrales españoles para superar a Sivera con un remate cruzado. Dinamarca desató la tormenta, pero no sólo no fue perfecta, sino que desató la tempestad con la que reaccionó España. Y ésta se la llevó por delante.

El partido duró un tiempo, el que España necesitó para sentenciar con tres goles su suerte La Sub'21 mostró fútbol, pero sobre todo mentalidad para superar el madrugador gol danés

Ya asentada el sitio, la Rojita tomó el mando. Fabián y Marc Roca con la batuta; por delante, la versatilidad de jugadores como Carlos Soler y Mikel Oyarzábal por fuera y Dani Olmo y Borja Mayoral, por dentro. Así, con el balón en su poder, España tiró de verticalidad. Primero Olmo, en jugada personal; después, Soler, tras un regalo de Snorre, portero danés. Llegaba con facilidad, pero lo más difícil no es llegar, sino marcar. Entonces emergió la figura de un cazagoles que responde al nombre de Borja Mayoral.

Hablaba De la Fuente en la previa del partido de la importancia de la competencia en un equipo. Carlos Fernández y Rafa Mir como alternativas a Mayoral. Éste respondió con su palabra, es decir, el gol. Lideró la remontada de España y la sentencia de la suerte de unos y otros. En ocho minutos marcó dos goles de nueve puro. El primero, al aprovechar un centro de Soler desde la derecha; el segundo, de saber vivir en el área. Robo de Oyarzábal, desvio de balón de Anderssen y el ariete con la caña preparada. Segundo gol. Antes de acabar la primera mitad, peleó un balón aéreo en el segundo palo y habilitó a Meré para que anotase el tercero de España. Contestación con letras mayúsculas. Y al inicio de la segunda, demostró que también sabe marcar con su pierna menos buena, la izquierda, al picar el balón por encima de Snorre en su salida y culminar una magnífica transición de Fabián.

Con el 4-1, ambos técnicos dieron por bueno el resultado. Más el español que el danés y entonces el encuentro sí que se transformó por completo en amistoso. Llegaron los cambios y con ellos el enfrentamiento perdió el ritmo de antaño. Luis de la Fuente aprovechó para ver a nuevos jugadores, aunque tendrá la oportunidad de darles más minutos frente a Francia en el próximo partido de este paréntesis liguero, mientras que Niels Frederiksen dio salida a todo su banquillo, con nueve nuevos jugadores sobre el campo. Nissen, capitán, y Skov, uno de sus máximos goleadores fueron los únicos que comenzaron y concluyeron el compromiso. España ganó y convenció, sobre todo con su reacción en el primer periodo. El segundo, sobró para el espectador.