En manos de una Croacia cansada Los balcánicos, con un Lovren provocador, lamentan el escaso tiempo de recuperación para la 'final' de Wembley R. ERRASTI ZAGREB. Sábado, 17 noviembre 2018, 00:53

«Jugar a las 15 horas es muy raro, además tenemos muy poco tiempo para recuperar y con un viaje, pero no se puede cambiar. Nosotros vamos a ir a ganar, no a empatar porque no nos vale para nada», decía un orgulloso Luka Modric tras ganar «a una selección muy grande como España que además ha jugado muy bien, sobre todo en la segunda parte». Ivan Rakitic, que terminó tocado y no estará en Wembley, valoró como «un partidazo» lo visto en Zagreb, donde intentaron «hasta el final esperar ese error (de España) y llegó». «Después, con un poco de suerte, llegó el último y da mucha fuerza al grupo porque para nosotros es lo más grande ganar a España» de cara a poder acceder a la 'final four', aunque saben que no ganar les mandará a la Liga B. «Con todo el respeto, cuando te toca un grupo así y ves los demás piensas que no hemos tenido mucha suerte, pero es lo bonito. También jugar en Wembley por el primer puesto y a ver si podemos quedar primeros», remachó el futbolista del Barcelona.

Croacia celebró la victoria en el vestuario cantando el 'Moja domovina' y esa emoción debió hacer perder el control a Dejan Lovren, que se burló de Sergio Ramos diciendo que le dio «un buen codazo» y se metió con los jugadores de España: «Son una banda». Luego se arrepintió a medias, ya que sus comentarios más polémicos en las redes sociales desaparecieron. «Los jugadores de España piensan que están por encima de nosotros, que son más grandes que nosotros... Pero no lo son». Lovren está enfadado porque, según él, los españoles no fueron respetuosos tras el duelo de Elche. «Nosotros, cuando perdimos 6-0 contra España, les saludamos. Demostramos que somos un equipo de juego limpio. Aquí sólo ha venido un jugador, Morata, a felicitarnos. Del resto no llevo una buena experiencia», afirmó Lovren en el Maksimir Stadion.

En el caso de Ramos, Lovren parece no olvidar la lesión que sufrió Salah en la final de la Liga de Campeones en Kiev por una entrada del madridista, al que hace unos días consideró sobrevalorado: «Le he dado un buen codazo... ja ja ja. 3-2. Adelante, habla ahora colega».

Lo único que esperan los internacionales españoles es que esa actitud sirva a Croacia para poder olvidar el cansancio físico y luchar por la victoria... y que sólo puedan lograr un empate. «El choque contra Inglaterra va a ser un gran partido. Vamos a tener ocasiones y espero que las aprovechemos. Los ingleses nos tienen miedo. En general todos nos tienen miedo... y así debe ser. Nos lo hemos merecido», señaló Lovren.