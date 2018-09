«Luis Enrique quiere disciplina pero delante no tenemos a ningún jefe del Ejército» Nacho Fernández, ayer en Las Rozas. :: josé ramón ladra «La vida sigue, estamos con ganas de quitarnos esa espinita del Mundial de Rusia, allí nos salió todo al revés», lamenta Nacho Fernández Central del Real Madrid y selección española R. ERRASTI / E. YUNTA LAS ROZAS. Viernes, 7 septiembre 2018, 00:28

Nacho Fernández es el comodín de los entrenadores. Reclutado por Vicente del Bosque para la absoluta poco después de ganar el Europeo sub'21 en 2013; fijo con Julen Lopetegui en todas las categorías de la selección y ahora en el Real Madrid, habitual con Zidane para presumir de cuatro orejonas en su palmarés y ahora apunta a central titular en la nueva España de Luis Enrique. Charla fluido, de sus hijos, del colegio, de su querida Alcalá de Henares antes de hablar de fútbol. Está cómodo en charlar sobre el juego pero no tanto sobre las polémicas que rodean a su deporte. Pero ni siquiera eso le borra su sonrisa.

- ¿Cómo se enfrenta a esta nueva etapa tras el chasco del Mundial?

- Afronto esta etapa con la misma ilusión de siempre. Venir a la selección es un premio a lo que haces en tu club, y representar a tu país es de las cosas más bonitas para un jugador. Afrontas las cosas de la misma manera, con muchas ganas y quitarnos esa espinita del Mundial. Queríamos hacer las cosas de una manera y nos salió todo al revés. Ahora es una nueva ilusión, retos muy bonitos y con muchas ganas de que venga ya.

- En el Mundial es titular y marca, sale del equipo, luego se lesiona...

- Sí, fue un Mundial raro. Dos días antes se cambia de seleccionador, que pocas veces habrá pasado en el mundo del fútbol. Luego juego el primer partido, meto gol (contra Portugal), el equipo lo hace bien hasta merecer más. Luego tuvimos dos partidos más (Irán y Marruecos) en las que no nos encontramos a gusto. Y luego la mala fortuna de los penaltis contra Rusia. Fue raro, pero eso ya es el pasado y ahora tenemos un nuevo seleccionador, cambia la dinámica, cambian las normas. El estilo no cambia, la forma de jugar es parecida.

- España es la novena del ránking FIFA. ¿Esa es la realidad? ¿Se ha dejado de ser referencia?

- Yo creo que no. Si le preguntas a cualquier selección del mundo, me extrañaría que pusieran a España como la novena entre los favoritos. El ranking refleja eso, y a los futbolistas es lo que menos nos preocupa. Nosotros queremos demostrar que España es mucho más que eso, veremos dónde acabamos.

- Antes ha mencionado las normas. ¿España necesitaba mano dura? ¿Qué pasó en Krasnodar?

- Al final, el míster lo que quiere es disciplina. Pero delante no tenemos a ningún jefe del Ejército, ni mucho menos. Luis Enrique quiere buen comportamiento y que rindamos en el campo. Todos somos profesionales, el míster también lo ha sido. Lo que nos está pidiendo es lo correcto. Tampoco hay que volverse locos. Hablamos de normas y parece que nos referimos a algo mucho más estricto. Y lo que quiere es simplemente que se cumplan horarios, que se cumplan las cosas que hablamos y pactamos y que se rinda en el campo.

- ¿Cómo es Luis Enrique?

- Es una persona con la que se puede dialogar perfectamente. Yo tengo ahora en la cabeza a otros entrenadores que han podido ser un poquito más distantes, pero Luis Enrique te resuelve cualquier duda que tengas, está muy pendiente en el campo de todos los jugadores, te habla de tu club, de cualquier cosa que necesites... Y hoy en día, eso es muy importante para la confianza, te transmite mucho, te da seguridad.

- ¿Ya le ha dicho dónde le quiere poner en el campo?

- Ha hablado conmigo y he trabajado más como central. Pero él sabe cómo juego de lateral también y es consciente de que me puedo adaptar a todo.

-¿Usted ya se siente importante?

-Me siento muy importante en mi club. Estos dos años para mí han sido los mejores de mi carrera, he pasado de 40 partidos, el entrenador que he tenido siempre me ha hecho sentirme importante en el equipo, he jugado partidos de Liga, de Champions... A lo mejor no tengo clavada todavía la palabra titularísimo, pero me siento igual que cualquier titular sin quitar que mi objetivo sea serlo.

-Lo que sí que ha hecho ha sido quitarse el cartel de 'Nacho siempre cumple'.

-Sí, sí. Parece que he conseguido que se vaya quitando poco a poco. Es agradable ver que te valoran y que hablen bien de ti cuando haces un buen partido. Igual que si lo haces mal, te toca tragar. Me daba un poco de rabia porque había días que pensaba que me merecía que hablasen mejor. Y me ponían lo mismo después de un partido en el que pensaba que me iban a dar caña...

-Usted, sin embargo, vive en una permanente reivindicación para quitarse esas etiquetas mencionadas.

-Siempre he tenido la suerte de que todos los entrenador del Madrid han contado conmigo. Unos más y otros menos, los últimos años con Zidane han sido espectaculares para mí. Y con Lopetegui en la selección también. Quiero que continúe esto.