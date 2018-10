Las luces de La Roja contrastan con las dudas de otras potencias

La España de Luis Enrique camina con paso firme mientras otras grandes selecciones europeas arrojan dudas. Es el caso de Francia, que ha sumado una victoria por la mínima ante Holanda (2-1) y dos empates contra Alemania e Islandia en los tres partidos que ha disputado tras proclamarse campeona del mundo en Rusia. Tampoco despega Croacia, que tras claudicar

en aquella final firmó un empate a uno ante Portugal y una estrepitosa derrota frente a España por 6-0 antes de medirse ayer a Inglaterra.

La baja forma los futbolistas que llegaron más lejos en la Copa del Mundo puede ser uno de los motivos para que sus selecciones no terminen de funcionar. No es la primera vez que le ocurre esto a los finalistas del Mundial. En 2006, los galos, subcampeones en Alemania, ganaron por la mínima a Bosnia y perdieron ante Argentina en los primeros partidos posteriores al torneo; en 2010, España empató en México y perdió por 4-1 en Argentina tras levantar el título en Sudáfrica; y en 2014, Alemania cayó ante Polonia por 2-0 y perdió 2-4 con la Albicelete tras arrasar en Brasil.

Pero no sólo sufren las selecciones que llegaron lejos en el Mundial; también otras que no estuvieron presentes. Es el caso de Italia, sumida en la mayor crisis futbolística de su historia. Una sola victoria en los últimos diez partidos de un combinado que hace poco más de seis años jugó una final de Eurocopa. En la última semana, los italianos empataron a uno con Ucrania en un amistoso, mientras que en la Liga de Naciones son últimos de su grupo. En reconstrucción se halla también Holanda, que hoy se mide en Ámsterdam con Alemania, inmersa asimismo en su particular calvario tras resultar apeada en la fase de grupos del Mundial de Rusia y con frentes abiertos como la polémica que rodeó la salida de Mesut Özil y el cuestionamiento de la figura del seleccionador Joachim Low.