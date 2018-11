UEFA LIGA DE LAS NACIONES Jordi Alba vuelve a la selección Luis Enrique, durante su comparecencia ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. :: Rodrigo Jiménez / efe Luis Enrique llama por primera vez al lateral del Barcelona y convoca a Brais Méndez, Pablo Fornals y Mario Hermoso JAVIER VARELA Viernes, 9 noviembre 2018, 01:12

madrid. Luis Enrique anunció hace un mes tras la derrota ante Inglaterra que la próxima lista iba a ser interesante. Y vaya si lo fue. Para empezar Jordi Alba vuelve a la selección. La ausencia del lateral izquierdo del Barcelona en las convocatorias se había convertido en un debate nacional y con la llamada del asturiano, parece que se ha llegado al punto y final del desencuentro que parecía existir.

Con la llegada del nuevo seleccionador, Jordi Alba fue el gran ausente en las dos primeras convocatorias a pesar de su nivel en los últimos meses, por lo que parecía que algún conflicto pasado entre ambos en el Barcelona era el motivo de la ausencia. El azulgrana no viste la camiseta de La Roja desde el 1 de julio, día en que la selección española fue eliminada del Mundial 2018. El gijonés fue rotundo a la hora de explicar su llamada: «No tengo por norma tomar decisiones sobre lo que piensa el clamor popular». Además, reconoció que no ha habido «un momento puntual» sobre su decisión de alistar a Jordi Alba. «No ha cambiado nada y no tengo ningún problema personal con ningún jugador. No ha habido llamadas ni nada».

Porteros David de Gea (M United) Kepa (Chelsea) Pau López (Betis) Defensas Mario Hermoso (Espanyol) Sergio Ramos (Real Madrid) Jordi Alba (Barcelona) Jonny Otto (Wolverhampton) César Azpilicueta (Chelsea) Íñigo Martínez (Athletic) Diego Llorente (Real Sociedad) José Luis Gayà (Valencia) Centrocampistas Sergio Busquets (Barcelona) Rodri Hernández (Atlético) Saúl Ñíguez (Atlético) Sergi Roberto (Barcelona) Dani Ceballos (Real Madrid) Isco Alarcón (Real Madrid) Pablo Fornals (Villarreal) Brais Méndez (Celta) Delanteros Marco Asensio (Real Madrid) Álvaro Morata (Chelsea) Suso Fernández (Milan) Iago Aspas (Celta) Rodrigo Moreno (Valencia)

Luis Enrique reivindicó que no había nadie que conociese mejor a Jordi Alba que su staff. «Ha jugado el 80 por ciento de los partidos que podía jugar». El seleccionador no quiso decir nada al ser preguntado por si el futbolista le había pedido perdón para volver a la selección e insistió en que no tiene que «normalizar nada» con el lateral, que por el número de internacionales (66) es el tercero más veterano de la lista y podría lucir el brazalete de capitán. «Será capitán. Es el tercer jugador con más internacionalidades y eso viene dado porque hay un cambio generacional que estamos buscando para torneos futuros. No cambia nada la situación. Es casualidad y no es determinante», manifestó.

Además de la sorpresa de Jordi Alba, la lista presenta muchas novedades, sobre todo en defensa. Desaparecen Marcos Alonso, Nacho, Raúl Albiol y Marc Bartra (cuatro defensas), en lo que parece ser un toque de atención del nuevo seleccionador tras los últimos partidos disputados por el equipo nacional y sobre todo tras la debilidad mostrada ante Inglaterra. En esa zona del campo se estrena Diego Llorente después de su aparición con muletas en la primera lista que facilitó Luis Enrique en septiembre y también lo hace Mario Hermoso.

Jóvenes con experiencia

El central del Espanyol parece haber encontrado un premio a su gran arranque de temporada con el conjunto 'perico', que ya ha hecho que en el Real Madrid se piensen su regreso a la 'casa blanca', donde se formó. También vuelve Íñigo Martínez tras la falta de entendimiento entre Athletic y Federación en la última convocatoria. «Hay lesiones de jugadores que no he podido convocar y siempre que analizamos cualquier problema, lo analizamos desde el delantero, que es el primer defensor. El problema es global. No responde a nada individual y hay jugadores que aparecen en el mercado que tengo muchas ganas de ver», confesó. Dos de esas caras nuevas son Hermoso y Llorente, algo que Luis Enrique califica como «un hecho esperanzador». «Hay bastantes caras nuevas, un grupo de jugadores amplios y Hermoso y Diego Llorente entran en el perfil de jóvenes con experiencia».

Las otras dos novedades son la convocatoria de Pablo Fornals, el centrocampista del Villarreal, y del joven Brais Méndez, del Celta. Quizá la ausencia de Paco Alcácer es la más sorprendente después de ser uno de los más destacados en la última lista. Sin embargo regresan, una vez superadas las diferentes lesiones que les dejaron fuera en la anterior cita, Sergi Roberto, Íñigo Martínez e Isco Alarcón. Los que esta vez no aparecen son Koke y Thiago Alcántara. El que se ha vuelto a quedar fuera es Diego Costa.

El asturiano llamó ayer a 24 futbolistas, uno más que en la última lista, con ocho novedades. Una situación que permite hablar de revolución, ya que supone un cambio en un tercio de la convocatoria, en la que hay jugadores de catorce equipos distintos, cinco futbolistas de la Premier y uno de Italia. Con estos jugadores, España se medirá en Zagreb el 15 de noviembre a Croacia en el último encuentro de España en la fase de grupos de la Liga de las Naciones, decisivo para el futuro, y tres días después se enfrentará en un amistoso a Bosnia-Herzegovina en Las Palmas de Gran Canaria, donde David Silva será homenajeado.