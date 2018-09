FIEBRE EN LAS GAUNAS La internacionalización Las jugadoras de la sub-20 posan con sus medallas. :: efe VÍCTOR SOTO Lunes, 3 septiembre 2018, 00:16

Los máximos dirigentes del fútbol español llevan años obsesionados en internacionalizar el producto.

Internacionalizar y producto. Dos palabras propias del lenguaje económico que se han colado en el mundo del fútbol como lo hacen las bacterias en los alimentos. Lo que ayer lucía fresco, sano y apetitoso hoy empieza a emanar un olor acre y mañana acabará consumido por los microbios.

Que el fútbol es un negocio resulta innegable. Desde siempre. Pero los tiempos han acelerado el proceso hasta obviar la esencia, que sí se mantiene en clubes de cantera, que trabajan por nada y que alimentan, con el sudor de los esforzados, sueños de chavales y sus familias que acaban convertidos en cifras, en sumas y restas de millones de euros.

La selección sub-20 femenina ha vuelto a poner sobre la mesa que existe otro fútbol

Pero todavía se mantiene otro tipo de fútbol, el no profesional. Y otro más, el femenino. Nominalmente, en la máxima categoría, se trata de profesionales. Y así es. Cobran, aunque las cifras no son astronómicas, ni tan siquiera, en demasiadas ocasiones, dignas. Pero ahí sigue, creciendo, acumulando licencias federativas, multiplicando equipos y, lo nunca visto, recibiendo el foco mediático.

El Mundial femenino sub-20, cerrado con una brillante plata para la selección española, ha copado portadas, ha desplazado hasta Vannes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha levantado una expectación inaudita. Un buen paso para comenzar un camino mucho más largo.

Tal vez ese camino tarde en ser recorrido. Lo que está claro es que la 'monetarización' (otro palabra horrible) del fútbol profesional sí que no tiene vuelta atrás. El contrato para llevar partidos a Estados Unidos es otro miliario en la autopista del futuro, que pasará por Asia, África o por cualquier lugar en el que exista potencial económico para convertirse en interesante para los mandamases del deporte español.

Los futbolistas han reaccionado como lo hacían los obreros de una fábrica cuando veían amenazados sus puestos de trabajo o empeoradas sus condiciones (qué tiempos aquellos). «Los futbolistas no estamos en venta. No sólo pensamos en nuestro dinero, sino en la salud y en nuestra afición... Varios de ellos me decían que están preocupados por sus aficionados con esta medida», explicó David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles.

Estaría bien que pelearán por sus derechos pero, como punta de lanza del fútbol nacional, que también lo hicieran por el de las futbolistas femeninas. Por sus condiciones, por sus primas, por su dignidad. Sería un paso, asumible también por la Liga de Fútbol Profesional. Pero seguro que no es tan rentable como otros.