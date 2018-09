España tiene savia nueva y pegada El equipo de Luis Enrique tiene muy cerca clasificarse para la 'final four' de la Liga de Naciones en junio Liderada por Saúl y Asensio, golpea sin compasión a una irreconocible Croacia RODRIGO ERRASTI Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:41

ELCHE. Si uno mira los resultados de esta nueva Liga de Naciones puede llegar a deducir que España ha cambiado radicalmente en sólo cuatro días. Los que van del sábado en Wembley a ayer en Elche. Dos victorias ante selecciones que ilusionaron a su afición durante el Mundial en la segunda semana de julio, días después de que España hubiese regresado con la moral hundida tras involucionar en Rusia hasta terminar sumando pases sin sentidos ante el anfitrión, quizá el más flojo desde Estados Unidos 1994. Aquel día la España irrepetible, con Iniesta como último bastión del juego de tiqui taca alrededor del añorado Xavi, firmó su defunción de la mano del interino Hierro.

Luis Enrique llegó al rescate, sabiendo que no contaría ni con Piqué ni con Silva, para afrontar una evolución del modelo, algo que había iniciado con éxito Lopetegui en 2016 aunque no pudo llegó a testar en verano debido a lo sucedido en Krasnodar tras su fichaje por el Real Madrid. El asturiano ha logrado, en una semana, que la selección sea más vertical, que el juego sea algo más vertiginoso sin renunciar a la posesión de balón. En estas victorias ha sido decisiva la pegada de los más jóvenes, que vienen pisando fuerte, como Saúl o Asensio, de 23 y 22 años, respectivamente. Uno llegando desde atrás y el otro disparando desde lejos, dos conceptos muy básicos pero que no se vieron en la pasada Copa del Mundo. Tampoco el ritmo y la intensidad demostrada en estas 96 horas.

España De Gea, Carvajal (Azpilicueta, min. 74), Nacho, Sergio Ramos, Gayà, Saúl (Thiago, min. 65), Busquets (Rodri, min. 58), Ceballos, Asensio, Rodrigo e Isco. Croacia Kalinic, Vrsaljko (Rog, min. 20), Mitrovic, Vida, Privaric, Brozovic (Pjaca, min. 61), Rakitic, Modric, Kovavic, Perisic y Santini (Livaja, min. 70). Goles 1-0: min. 23, Saúl. 2-0: min. 34, Asensio. 3-0: min. 35, Kalinic, en propia puerta. 4-0: min. 48, Rodrigo. 5-0: min. 56, Sergio Ramos. 6-0: min. 69, Isco. Árbitro Benoit Bastien (Francia). Amonestó a Santini y Brozovic. Incidencias Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones, disputado en el Martínez Valero de Elche. 29.500 espectadores. Ivan Rakitic fue homenajeado antes del partido por sus 100 internacionalidades con Croacia. Gayà y Ceballos debutaron con la absoluta, siendo los primeros en estrenarse en la era Luis Enrique.

Cuando España se puso por delante en Elche siguió buscando la meta rival. Sin hacer un partido redondo, goleó a la irreconocible subcampeona del mundo. Sin guerreros como Corluka o Mandzukic pareció una selección menor ante La Roja, llevada en volandas por el ímpetu de las dos estrellas del Europeo sub'21 de Polonia del año pasado. Se confirma que hay relevo. El centrocampista rojiblanco, una versión mejorada del actual seleccionador, según palabras del propio Luis Enrique, es el hombre que mezcla en un equipo que sufrió en el inicio para sacar la pelota por la presión alta de Croacia. España superaba líneas al primer toque aunque arriesgaba en exceso. Así, un error de Busquets generó que Rakitic asustase de lejos con un disparo que rozó el palo.

LAS FRASES Luis Enrique Seleccionador nacional «Tras sufrir dos ocasiones de gol al principio del partido hemos sido superefectivos» Marco Asensio Jugador del Real Madrid «Yo siempre intento dar lo máximo, y si puedo aportar goles y asistencias, mucho mejor»

Dificultades en el inicio

España proponía intercambio de golpes y pudo costarle caro, aunque Carvajal cerró rápido y evitó el disparo de Perisic dentro del área para que De Gea evitase el córner. En esa carrera se rompió el exlateral del Atlético Vrsaljko y Croacia se descosió. En un buen cambio de juego de Ramos, Carvajal controló la pelota para mandarla al área, donde entró como un avión Saúl para cabecear a la red como un ariete puro. Diez años antes el ídolo ilicitano estaba en la grada de ese estadio que le adora viendo la victoria de España a Italia antes de la Eurocopa de 2008 que cambió todo. La picó al suelo, imposible para un Kalinic que no sabía la pesadilla que le esperaba en su primer día como sustituto del héroe Subasic.

Asensio, que parece haber encontrado en la derecha un hueco para meterse hacia dentro, asestó dos zurdazos a la red. El primero tras un error de combinación de Kovavic y después otro que pegó en el palo y en la espalda del meta croata. Además, asistió en otros tres tantos. España no llegaba al descanso con tres de ventaja desde 1999 e incluso Rodrigo pudo poner el cuarto antes del intermedio. Ver para creer.

Y al regresar de la caseta, llegó el 4-0 con cuatro pases verticales: De Gea a Nacho y éste a Saúl, que combinó con Asensio para que encontrase al espacio a Rodrigo, que fusiló entre las piernas de Kalinic. Esta España es más directa, con un Gayà que se animó con las subidas por banda viendo que Rog no se acopló como sustituto de Vrsaljko. Viendo que Croacia se marchitaba y ya no le ponía en problemas con la presión alta, la selección empezó a disfrutar jugando sencillo. Incluso acertó de nuevo a balón parado, como en Wembley. Ramos marcó en un córner para convertirse en el defensa más goleador de la selección. La ambición del capitán, que ya ve cerca el récord de partidos de Casillas, no parece tener límites.

Luis Enrique optó por probar a jugar sin Busquets, dando la alternativa a su sustituto natural: Rodri. El público empezó a corear olés y el técnico se cabreó porque Ceballos e Isco empezaron a adornarse. El Martínez Valero, que se rindió a Saúl al irse sustituido, disfrutaba con un equipo sin azulgrana en el campo. Croacia estaba tocada, ni siquiera provocaba faltas y encajó el sexto tras revolverse Isco dentro del área sin oposición tras un balón de Asensio entre las piernas de un rival. Rodrigo, que hizo un partidazo con sus desmarques constantes, rozó el séptimo varias veces ante un rival que encajó la mayor goleada de su historia. España, con estos seis puntos, está a dos empates (en Sevilla ante Inglaterra y en Zagreb) de clasificarse para la 'final four' por la Liga de Naciones. Una buena manera de volver a ilusionarse en verano con esta nueva España.