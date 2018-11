«Un equipo en el fútbol profesional haría mucho bien al futbolista riojano» Luis de la Fuente Seleccionador sub-21«El objetivo pasa por hacer un gran papel en el Europeo para estar en los Juegos de Tokio», asegura VÍCTOR SOTO LOGROÑO. Viernes, 9 noviembre 2018, 23:54

«Felicidad», «orgullo», «emoción». El seleccionador español sub-21, Luis de la Fuente (Haro, 1961) se mostraba radiante ayer en la presentación del partido que su combinado disputará ante Dinamarca el próximo 14 de noviembre en Las Gaunas y que le devuelve a La Rioja después de una vida profesional alejado de su tierra. El técnico jarrero adelantó que el choque tendrá poco de amistoso: «Se medirán dos equipos ya clasificados que mostrarán su nivel para seguir edificando un proyecto sobre el que firmar un buen papel en el Europeo». Esa cita, que se celebrará en Italia y San Marino del 16 al 30 de junio, tendrá un premio muy especial para los cuatro conjuntos (participan 12) que lleguen a semifinales: un pase para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras el fiasco de la no clasificación para Río de Janeiro. Oyarzábal, Mayoral, Carlos Soler, Unai Simón o Fabián Ruiz son algunas de las perlas de esa selección que visitará Logroño.

- ¿Resulta especial volver a su tierra cuarenta años después de haber salido fuera para jugar?

- Para mí es muy emocionante. Estoy ilusionadísimo por estar en mi casa. Vengo mucho a mi pueblo, a Haro, también a Logroño, pero profesionalmente este partido resulta lo máximo. Estoy feliz y tengo muchísima ilusión por estar aquí y empezar a preparar los últimos días. Y luego competir en Las Gaunas, dejar un buen sabor de boca y una buena sensación. Y, sobre todo, queremos recibir el calor del público de la grada hacia la selección .

- Se movilizará Haro...

- Seguro. Tengo muchísimos amigos y mi familia que seguro que vendrá. Es otro motivo más de felicidad. Pero hay que darle la importancia que tiene a este evento porque es una grandísima selección, con grandes jugadores, y no se tienen muchas oportunidades de ver a este grupo junto. Y es difícil para una ciudad tener esta oportunidad de ver a la sub-21. En Logroño somos unos privilegiados de poder disfrutarlo.

- Más en La Rioja, donde el fútbol profesional parece ya cosa del pasado...

- Desgraciadamente. A ver si en un futuro sigue haciéndose un buen trabajo y los clubes empiezan a consolidar sus posiciones y ojalá tengamos algún ascenso para poder vivir de nuevo el fútbol profesional en Logroño.

- Usted ha conseguido éxitos con la sub-19, como el Europeo 2015. Ahora, afrontar retos con la sub-21, ¿produce vértigo o es un acicate más?

- Es un proceso natural. Me ayuda muchísimo trabajar con este grupo de jugadores, con el que hace tres años estuvimos en Grecia en el Europeo. Conozco a todos desde hace cuatro o cinco años. Les he visto crecer y mejorar y tengo una buena relación con ellos. Para mí ha sido muy fácil integrarme en un grupo que ya estaba hecho por el grandísimo trabajo realizado por Albert Celades. Yo debo darle continuidad. Pero ahora viene la parte más trascendente porque lo que hagamos servirá para preparar el Europeo. Además, no tenemos muchas oportunidades. Tras el partido de Logroño jugaremos otro partido contra Francia pero hasta marzo no habrá nada, así que las pocas ocasiones que tenemos de juntarnos y de hacer un equipo cohesionado pasan por estos encuentros.

- ¿Su objetivo es ganar el Europeo o formar jugadores?

- He estado buena parte de mi vida en la cantera del Athletic y del Sevilla y dentro del proceso de formación, es inherente el resultado competitivo. Depende de las etapas, pero estos jugadores, que son ya profesionales de élite, siguen en proceso de formación porque el proceso es largo, pero hay que ganar. Tenemos una generación brillante, un equipo competitivo preparado para pelear el Europeo, de igual manera que Inglaterra, Francia, Alemania o Italia. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros porque el objetivo primero pasa por hacer un grandísimo papel en el Europeo pero luego subyace el interés y la apuesta de la RFEF por estar en los Juegos de Tokio.

- ¿Qué tal se trabaja con Luis Enrique? ¿Hay muchas diferencias respecto a Julen Lopetegui?

- Con Julen he trabajado muy bien, incluso estuve aquí, en Las Gaunas, como su segundo entrenador en el 2013. Y Luis Enrique ha demostrado desde el principio un gran interés por nuestra metodología y nuestra forma de trabajar, por los jugadores que controlamos y que son susceptibles de estar en la selección. Él sabe que el vivero de futbolistas de la absoluta está en la sub-21.

- ¿Ve futuro para los canteranos riojanos en las selecciones de formación?

- Hay jugadores importantes que están en diferentes clubes españoles. Con la Federación Riojana hemos hablado de que tenemos uno de los mejores ratios de jugadores en la élite por número de licencias y por población. Así que algo bueno tiene el futbolista riojano. ¿Qué falta? Pues evidentemente falta un club de referencia. Ojalá que en poco tiempo podamos tener un equipo en el fútbol profesional porque eso haría mucho bien al futbolista riojano para que no tuviera que marcharse y, como hemos hecho otros, salir a buscarnos el futuro fuera de nuestra comunidad.