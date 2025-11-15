LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 9 S15/11 · Árbitro: Benoît Bastien

Escudo Georgia

Georgia

18:00h.

0

-

1

España

Escudo Spain

Min. 14

  • Oyarzabal (10')

[ALTERNATIVE TEXT]

GEO

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Gol! Min 10'

Gol de Oyarzabal

Mundial 2026 | Clasificación

Oyarzabal adelanta a España de penalti

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:30

Icono13'

Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Falta de Giorgi Gocholeishvili (Georgia).

Icono11'

¡Gooooool! Georgia 0, España 1. Mikel Oyarzabal (España) convirtió el penalti remate con la izquierda.

9'

Decisión del VAR: Penalti España.

Icono8'

Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Ferran Torres.

Icono7'

Remate rechazado de Ferran Torres (España) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.

7'

Penalti cometido por Giorgi Gocholeishvili (Georgia) con una mano dentro del área.

Icono6'

Falta de Mikel Merino (España).

Icono6'

Giorgi Gocholeishvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Corner,España. Corner cometido por Anzor Mekvabishvili.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Willy Sagnol

4-1-4-1

Alineación

Giorgi Mamardashvili

portero

Vladimer Mamuchashvili

defensa

Saba Goglichidze

defensa

Luka Lochoshvili

defensa

Giorgi Gocholeishvili

defensa

Anzor Mekvabishvili

centrocampista

Iuri Tabatadze

centrocampista

Zuriko Davitashvili

centrocampista

Otar Kiteishvili

centrocampista

Khvicha Kvaratskhelia

centrocampista

Budu Zivzivadze

Delantero

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Fabián Ruiz

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Álex Baena

Delantero

Estadísticas

19,8%

ESP

GEO

80,2%

ESP

ESP

0 Goles 1
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 1

larioja Oyarzabal adelanta a España de penalti

