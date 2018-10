Uefa Nations League Luis Enrique: «Dependemos de nosotros mismos» Luis Enrique, durante el partido. / REUTERS El asturiano aseguró tras el encuentro que a su equipo le faltó «que el 2-3 llegase un poco antes» COLPISA Madrid Lunes, 15 octubre 2018, 23:16

Luis Enrique, seleccionador español, explicó sin tapujos la derrota de su equipo ante Inglaterra por 2-3. «La primera parte fue malísima. Hemos llegado tarde a la presión, nos han superado y hemos tenido muchos errores individuales. El primer gol nos ha matado y con el 0-2 se han metido atrás y lo han puesto muy difícil. Ahora hay que pensar ya en Croacia e ir a ganar allí. Dependemos de nosotros mismos», declaró.

El seleccionador español bromeó con cómo había sido su encuentro con los jugadores en el descanso tras marcharse al vestuario perdiendo por 0-3. «Está mal que yo lo diga, pero en el descanso he estado maravilloso. No he matado a los jugadores, no he cambiado a ninguno y les he dicho que las grandes selecciones tienen que aprender a sufrir. Hemos hecho una muy buena segunda parte y lástima que el segundo gol no llegase un poco antes porque creo que el tercero lo hubiese anotado el estadio», afirmó.

Luis Enrique no quiso valorar la actuación del árbitro, que no pitó un posible penalti a Rodrigo con 1-3 en el marcador. «Tienen un trabajo muy difícil», dijo el asturiano. Por último, el técnico declaró no estar preocupado por tener que esperar un mes para el próximo partido y dejó caer que en la próxima lista puede haber novedades. «Me gusta recargar pilas, pensar en una nueva lista donde seguro que hay nuevos jugadores», sentenció.

Ramos: «Tiramos la primera parte»

Por su parte, el capitán de la selección española, Sergio Ramos, dejó claro que el equipo «tiró la primera parte» pero quiso destacar la reacción de la segunda mitad. «Lo bonito del fútbol es que siempre te da la opción de dar la vuelta a las cosas. Tiramos la primera parte, cometimos muchos errores y lo único positivo es la reacción posterior. Aún así nos sabe a poco porque creo que hemos merecido más. Es una pena porque teníamos la clasificación cerca, pero hay que seguir trabajando y pensar en ese partido ante Croacia», dijo el capitán.

Ramos explicó cual fue el motivo del cambio de la selección en la segunda mitad. «Ellos son jugadores muy peligrosos y en la primera parte lo hemos pagado. La idea de la segunda era olvidar lo malo que habiamos hecho y es una pena que no hayamos conseguido la remontada. Hay que agradecer también a la afición que nos ha llevado en volandas», destacó.

Ceballos: «Hemos tenido un accidente»

Dani Ceballos, jugador de la selección, explicó sus sensaciones tras la derrota ante Inglaterra. «La primera parte fue un poco desastre. En la segunda el mister nos pidió que fuésemos los de los últimos partidos y lo hemos intentado con todo. Hoy hemos tenido un accidente y ahora tenemos que ir a Croacia a ganar», explicó.

Cuestionado sobre el posible penalti a Rodrigo, el sevillano no tuvo dudas. «Todos vimos muy claro el penalti. Era una jugada que podía cambiar el partido pero bueno, los árbitros a veces aciertan y otras fallan», declaró.