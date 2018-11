«Debemos jugar al menos a este nivel para tener opciones en el Europeo» Luis de la Fuente aplaude antes de empezar el partido. :: j. marín Luis de la Fuente Seleccionador de España Sub'21 M. GLERA LOGROÑO. Miércoles, 21 noviembre 2018, 22:57

Serio, pero feliz. Luis de la Fuente pudo relajarse un poco después del partido. Un día antes esperaba estar a la altura de las circunstancias. Era la primera vez que dirigía en su tierra a España, en este caso a la Sub'21. Se fue contento, con la sensación del deber cumplido y después de disfrutar de tres días en casa. «Una pena que estas concentraciones duren tan poco tiempo», lamentó.

- Comenzó España mal, con un gol encajado en los primeros minutos, pero luego reaccionó y acabó siendo muy superior a su rival.

- Hemos tenido diez minutos en los que nos costó meternos en el partido, mientras que los jugadores daneses han inicio el compromiso con mucho ritmo y a una intensidad muy alta. Una vez que hemos cogido ritmo, hemos crecido como equipo y hemos firmado un primer tiempo muy completo. Estoy satisfecho porque el bloque ha estado muy comprometido y porque la actitud de los jugadores es espectacular a pesar de que algunos de ellos llegaban con una gran carga de partidos. Si queremos tener alguna opción en el Europeo debemos jugar, al menos, a este nivel, porque todos los adversarios nos van a exigir como lo ha hecho Dinamarca.

- El segundo periodo, con tanto cambio, ha sido ya muy diferente.

- Buscábamos que los debutantes se sintieran importantes. Son jugadores que están creciendo en sus respectivos equipos y no sabemos qué pasará dentro de seis meses. Es verdad que los cambios rompen el ritmo de un encuentro, pero aun así he visto un juego fluido y, de hecho, hemos creado más ocasiones de gol.

-Un día antes de este partido hablaba de Borja Mayoral y de la importancia de la competencia. Tres goles del madrileño.

- Es un jugador muy importante para nosotros y estamos muy contentos con él, con el resto de futbolistas y de que se reivindiquen en sus equipos. La competencia hace mejor a Borja y a todo a la selección. Necesitamos jugadores que crezcan, porque de esta forma el bloque será mucho más fuerte.

-Ha pasado tres días en su tierra como seleccionador de España Sub'21. ¿Como ha sido la experiencia?

- Estoy feliz, contento y orgulloso de haber venido a casa como entrenador de la selección. He disfrutado mucho, he visto a viejos amigos y, por supuesto, a mi familia. La pena es que este tipo de concentraciones no duren más tiempo.

- ¿Qué nota le pone al ambiente que han vivido?

-Sobresaliente. He visto mucha gente joven y muchos niños en las gradas y, además, metidos en el partido, con su equipo. Estaban con la selección. Para nosotros es importante sentirnos arropados y apoyados. Algunos de estos futbolistas sabe lo que es jugar ante 90.000 espectadores y ganar títulos, pero para muchos la experiencia de hoy ante tantos aficionados (por ayer) es novedosa.