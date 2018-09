Luis Enrique Seleccionador español «Debemos evolucionar y dejar de ser previsibles» Sábado, 8 septiembre 2018, 00:40

«Me va el Dragon Khan (montaña rusa). Me encanta jugar contra Inglaterra y en Wembley. Es perfecto, aunque representa muchas dificultades. Vamos a intentar disfrutar en un estadio único y mítico. Ha sido una semana espectacular. No me podía esperar mejor actitud, comportamiento y rendimiento de los jugadores. Estoy gratamente sorprendido de lo que he visto en el terreno de juego. Vamos a jugar al ataque desde el principio, y veremos si somos eficientes y efectivos, pero el objetivo es evolucionar y dejar de ser previsibles».