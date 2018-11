Con la cabeza en otra parte y a cerrar 2018 Los internacionales españoles escuchan instrucciones en la sesión celebrada en el Estadio Gran Canaria de Las Palmas. :: lluís gené / AFP El homenaje a David Silva servirá de estreno a varios jóvenes del plan de futuro del asturiano Luis Enrique hará pruebas ante Bosnia solo horas después de saber si se da la carambola en Londres RODRIGO ERRASTI Sábado, 24 noviembre 2018, 23:53

La selección cierra un agitado 2018 con un amistoso ante Bosnia y Herzegovina en Gran Canaria que puede disputarse en pleno bajón anímico, a no ser que unas horas antes en Wembley (15 horas) se produzca el deseado empate entre Inglaterra y Croacia que le conceda billete para la 'final four' de la Liga de Naciones del 5 y 9 de junio. Si no, jugará el tercer y cuarto partido de la fase de clasificación para la Euro 2020 (que se sortea el 2 de diciembre en Dublín y empieza en marzo de 2019), el «objetivo real» según recordó Luis Enrique tras caer en Zagreb.

Incluso el técnico dijo que al final la derrota, al depender de otros, casi puede ser mejor que haber amarrado el 2-2. La selección verá «en una pantalla» a la hora de comer (14 horas en Canarias) ansiando un empate. Lo que pase en Londres marcará el ambiente de un duelo en Gran Canaria pensado como homenaje a David Silva, uno de los fijos en los títulos logrados entre 2008 y 2012. El canario, que renunció voluntariamente tras Rusia, recibirá un reconocimiento a su carrera con La Roja (cuarto goleador histórico con 35 tantos en 125 partidos) y realizará el saque de honor.

Aunque no quiso dar pistas, fiel a su costumbre aunque sea un amistoso, la idea de Luis Enrique es aprovechar este encuentro, que ha levantado expectación en la isla tras once años después de su última presencia, para que los futbolistas que no participaron en Zagreb tengan minutos y puedan demostrar que pueden tener su sitio. Habrá nueva defensa, ya que tras la baja de Sergio Ramos será la sexta diferente del asturiano. No ha repetido ninguna en sus duelos y trata de buscar soluciones tras encajar seis goles en los dos últimos partidos. Aunque parte de la crítica lo ha achacado al rendimiento de David de Gea en el cuerpo técnico no le creen responsable. Quizá Kepa disfrute de minutos, si bien en Gales comenzó en el banquillo antes de jugar su segundo partido internacional. Es posible que, en función del partido, pueda debutar Pau López junto a Mario Hermoso o Brais Méndez, ya que Diego Llorente y Pablo Fornals se estrenaron en 2016 antes de la Eurocopa durante la 'era Del Bosque'. Aunque a Luis Enrique le gusta el vértigo, parece que España necesita más solidez, un sistema que le aporte más equilibrio ya que aunque dice que se lo plantea «todo», por el momento no ha probado a Rodri junto a Busquets, que cada vez parece más incapaz de sujetar todo el centro solo. Arriba Morata, que tuvo una clara opción en Croacia, podría arrancar de inicio como en Gales.

Una Bosnia al alza

Enfrente España tendrá a Bosnia y Herzegovina, que dirige un Robert Prosinecki al que Davor Suker quería para su selección antes de la llegada de Zlatko Dalic pero estaba en Azerbayán. Bosnia llega enrachada: nueve partidos consecutivos sin caer y sólo un gol recibido. De hecho, ya han conseguido ser primera en el Grupo 3 de la Liga B de la Liga de Naciones, tras sumar diez puntos (el último un empatar sin goles en Viena) por lo que asciende para la edición de 2019 a Liga A. Tiene las bajas de Pjanic o Vranjes pero no faltará Dzeko.