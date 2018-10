Bartra: «Se perciben la ambición y el hambre»

madrid. Son días de vino y rosas en el seno de la selección española, que prepara el duelo ante Inglaterra de la Liga de Naciones en el Villamarín pletórica de confianza tras la goleada a Gales. Más allá de las buenas sensaciones del amistoso del jueves, el equipo de Luis Enrique acaricia ya el primer puesto de su grupo tras sus dos victorias y el empate entre Croacia e Inglaterra en Rijeka. Uno de los jugadores que vive un momento especial es Marc Bartra, que no sólo se mostró como un complemento de garantía a Ramos en el eje de la defensa durante la segunda parte en Gales, sino que también contribuyó a la goleada con el cuarto gol de La Roja. «Se perciben la ambición y el hambre que hay. Es lo que transmite el míster. Tanto con balón como sin balón hay que ser un equipo compacto y agresivo. Luego está también la convivencia, el día a día. Personalmente estoy muy cómodo, me siento muy bien. Hay un grupo de nivel no sólo como equipo sino como personas», aseguró el central del Betis.

«Hay competencia y el nivel sigue siendo alto a pesar de la ausencia de Piqué. Estoy para lo que necesite el seleccionador», señaló respecto a la posición de central y las múltiples variantes que se le abren a Luis Enrique tras el adiós del defensa del Barça, con jugadores como Nacho, Albiol o el propio Bartra.

En el horizonte se dibuja ya uno de esos partidos con solera en el Benito Villamarín. «Estoy orgulloso de ser jugador del Betis y de la selección y de poder jugar en el Villamarín. Para mí es muy especial», señaló el futbolista catalán.