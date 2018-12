MUNDIAL SUB 17 «El 2018 está siendo un sueño para mí y ojalá lo pueda cerrar con el título mundial» Ana Tejada presiona a una neozelandesa, durante las semifinales del Mundial. / EFE ana Tejada | Defensa de la selección española Sub'17 Tras proclamarse campeona de Europa, la riojana afronta mañana frente a México una nueva final con el combinado nacional IÑAKI GARCÍA LOGROÑO. Sábado, 1 diciembre 2018, 09:34

Tiene sólo 16 años y mañana aspira a proclamarse campeona del mundo Sub'17 de fútbol femenino. La riojana Ana Tejada sigue dando pasos en su todavía corta, pero exitosa, carrera deportiva y puede rubricar con ese título un año de ensueño. Para alcanzarlo, la central y sus compañeras deberán imponerse a México (23.00 horas).

- ¿Cómo afronta el encuentro de mañana?

- Con muchísimas ganas, como todos los que juego. Eso sí, al tratarse de una final, tenemos todas mucha ilusión por intentar ganarla y proclamarnos así campeonas del mundo.

«Debo seguir creciendo y trabajando duro para alcanzar muchos más éxitos»

- ¿Tienen información sobre el combinado centroamericano?

- Jugamos contra ellas un amistoso antes del Mundial y nos pusieron las cosas difíciles. Sabemos que es un equipo muy intenso y que ejerce una presión alta a sus oponentes, pero nosotras trataremos de hacer un buen partido para llevarnos la victoria.

- ¿Cómo se está encontrando durante el torneo?

- Muy bien, tanto dentro como fuera del campo. Estoy afrontando todos los partidos con muchas ganas y el ambiente entre las jugadoras es excepcional. Creo que eso se transmite en nuestro fútbol.

- Y como en el Europeo, titular en todos los duelos.

- A mí me gusta jugar lo máximo posible y mi único objetivo es darlo todo en el campo para agradecer la confianza que la seleccionadora tiene en mí.

- ¿Cuál ha sido el encuentro más difícil hasta el momento?

- Todos han sido duros, pero el de Corea del Norte lo fue bastante más. Eran las actuales campeonas y conseguimos eliminarlas en los penaltis. Nos costó, pero acabamos muy contentas.

- ¿Partían con el objetivo de ganar el Mundial?

- Sabíamos que teníamos muchas opciones de llegar hasta la final, pero nuestra filosofía ha sido siempre la de ir partido a partido.

- En el 2018 se ha proclamado campeona de Europa Sub'17, ha ascendido a Primera con el EDF Logroño, ha debutado en la Liga Iberdrola y aspira a ganar un Mundial. ¿Se puede pedir más?

- Ha sido un año fantástico, pero no me conformo. Espero que los que vengan después sean incluso mejores y con más éxitos.

- Este título sería una rubrica perfecta, ¿verdad?

- Ojalá cerremos el año con el Mundial y, cuando regrese a Logroño, pueda colaborar en que el EDF Logroño se quede en Primera División una temporada más. De momento, este 2018 está siendo como un sueño para mí y estoy muy contenta de haber alcanzado todas esas metas.

- Con 16 años puede ser ya campeona de Europa y mundial. ¿Le suena bien?

- De maravilla, pero debo seguir creciendo y trabajando duro para alcanzar muchos más éxitos.

- ¿Le gustaría, si lo consigue, dedicarle el triunfo a alguien?

- A toda mi familia. Siempre han estado conmigo, me han acompañado a todos los sitios y les estoy muy agradecida.

- ¿Está recibiendo mucho apoyo desde La Rioja durante estos días?

- Sí. Me están mandando muchísimos ánimos. Estoy recibiendo también consejos, sobre todo por parte de mis compañeras, y todo lo que me dicen es bienvenido.

- Con tantos partidos este año, ¿no va a terminar el 2018 muy cansada?

- Me encuentro bastante bien de momento, pero me imagino que cuando acabe la temporada notaré el desgaste y me tendré que tomar unas vacaciones.