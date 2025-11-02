LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del partido de esta temporada entre el Náxara y el Utebo en el que los aragoneses se impusieron 0-2. Carmelo Betolaza
Fútbol | Segunda Federación

El Utebo o el éxito de la continuidad

La UD Logroñés recibe al líder del grupo, un club con un proyecto consolidado que busca su cuarto 'play off' de ascenso consecutivo

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

La estabilidad es una cualidad muy importante en cualquier club de fútbol. En tiempos en los que la paciencia brilla por su ausencia, dar confianza ... a un proyecto suele ser, salvo excepciones, sinónimo de éxito. Esa es la apuesta, por ejemplo, del Utebo, rival este domingo de la UD Logroñés en Las Gaunas y una entidad en la que la continuidad es la base sobre la que se construye todo lo demás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3

    Chocolate Dubái, el dulce más buscado
  4. 4

    Como padre y concejal en Calahorra, os declaro...
  5. 5 Atropellan a una mujer de 81 años con un patinete en Gran Vía
  6. 6 «De noche el cementerio me da miedo»
  7. 7 Dos personas atropelladas en la Avenida de Portugal de Logroño
  8. 8

    El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento
  9. 9

    Un grandioso Zabala se gana la plaza en una final histórica
  10. 10

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Utebo o el éxito de la continuidad

El Utebo o el éxito de la continuidad