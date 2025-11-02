El Utebo o el éxito de la continuidad

La estabilidad es una cualidad muy importante en cualquier club de fútbol. En tiempos en los que la paciencia brilla por su ausencia, dar confianza ... a un proyecto suele ser, salvo excepciones, sinónimo de éxito. Esa es la apuesta, por ejemplo, del Utebo, rival este domingo de la UD Logroñés en Las Gaunas y una entidad en la que la continuidad es la base sobre la que se construye todo lo demás.

Los zaragozanos dieron con la tecla hace cinco temporadas. Competían en Tercera División y ficharon para su banquillo a Juan Carlos Beltrán, un técnico que conocía a la perfección el fútbol aragonés, ya que había pasado por varias entidades de la comunidad. También sabía lo que se iba a encontrar tanto en esa categoría como en el Utebo, puesto que se había sentado en su banquillo con anterioridad.

Los pilares eran buenos, pero lo que vino después fue mejor todavía para los zaragozanos. En la primera temporada de Beltrán al frente del equipo, el Utebo logró el ascenso a Segunda Federación al superar al Almería B y en la primera campaña en el cuarto escalón del balompié nacional, los de Santa Ana se metieron en el 'play off' de ascenso a Primera Federación. De jugar en Tercera División a casi hacerlo en la tercera categoría nacional. Costaba encontrarle una pega al trabajo de Beltrán.

Si algo funciona es mejor no tocarlo, debieron pensar los directivos de los zaragozanos, quienes desde entonces han seguido dando la batuta de la plantilla a Beltrán. La actual, no en vano, es la quinta temporada del técnico al frente del equipo y en su haber, más allá de aquel histórico estreno y del ya citado primer 'play off', se hallan dos fases de ascenso más.

El Utebo ha mostrado un rendimiento muy regular en los últimos años en Segunda Federación. Tanto es así que en estos tres últimos cursos siempre ha acabado la liga en el mismo puesto, el cuarto. Sin embargo, en ninguno de esos casos consiguió ponerle la guinda al pastel con ascenso a Primera Federación, una meta que parece que esta campaña sí que los aragoneses se han marcado como el objetivo soñado.

Y, de momento, todo les está yendo a pedir de boca. Con un once tipo en el que se mantienen varios nombres del pasado ejercicio, el Utebo marcha líder del grupo con una trayectoria en la que apenas se vislumbran tachones. Solo hay que ver sus números:seis victorias en ocho partidos disputados, un empate (en la primera jornada frente al Basconia) y una derrota (contra el Alfaro en La Molineta). Los de Beltrán forman, además, el bloque más goleador del grupo, con mucha diferencia sobre el resto. Han anotado 19 dianas y en esa capacidad ofensiva han asentado un rendimiento óptimo que les ha llevado a convertirse en uno de los más serios candidatos al ascenso directo, algo que no resulta sencillo en un grupo con muchos clubes ilustres. Sin embargo, el Utebo ha demostrado ya con creces que la estabilidad, al menos en su caso, acaba dando sus frutos.