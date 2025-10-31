Iñaki García Logroño Viernes, 31 de octubre 2025, 14:16 | Actualizado 14:47h. Comenta Compartir

El de esta semana ha sido un viernes diferente en la rutina de la Unión Deportiva Logroñés por varios motivos. Se ha convertido en un viernes con sabor a lunes, puesto que el equipo jugó, y perdió, el día anterior ante la Ponferradina en la Copa del Rey. Y, además, ha sido elegido por la entidad para hacerse la foto oficial de la temporada. Tras ella, el club ha colgado unas declaraciones de su técnico, Unai Mendia, de las que se extraen dos conclusiones principales. La primera, la plantilla está «dolida» tras la derrota copera. La segunda, el partido del domingo ante el Utebo se presenta «como una oportunidad».

Mendia no ha hecho mucho hincapié en el encuentro ante la Ponferradina. Ya lo analizó en la rueda de prensa posterior al choque en la que lamentó que su equipo hubiera «regalado» dos goles a sus oponentes y en la que aseguró igualmente que extraía «cosas buenas» del duelo. Aun así, reconoció que la falta de acierto en ambas áreas seguía lastrando a sus pupilos.

Tras esas palabras del jueves, Mendia simplemente utilizó el viernes para hablar el sentimiento que existe en la plantilla tras la derrota. «El equipo está dolido», resumió para pasar a hablar ya del encuentro ante el Utebo. «Estamos con ganas de que llegue el domingo», afirmó antes de calificar esa cita, ante el líder del grupo, como «una oportunidad» para tratar de dar la vuelta los malos resultados de las últimas semanas. En ellas, los logroñeses han acumulado dos derrotas en liga y una en Copa del Rey. «En parte, lo mejor que nos puede pasar es que llegue ecuanto antes el partido del Utebo», admitió. «Es una oportunidad de revertir la mala dinámica de los últimos partidos, de darle la vuelta a la situación, de hacer las cosas bien, de competir y de sacar el partido adelante»; añadió.

Aun así, el dueño del banquillo blanquirrojo advierte de la dificultad de esa empresa. Llega a Las Gaunas el líder de la categoría, con seis victorias, un empate y una derrota en ocho partidos. También aterriza en el campo municipal logroñés el bloque más goleador del grupo, con 19 dianas. Números que hacen que Mendia califique a los aragoneses como «el mejor equipo de la categoría hasta el momento».

En cuanto a la situación de la plantilla, el técnico asegura que es similar a la de la previa del partido de Copa, cuando incluyó en la lista de bajas a Berto, Lupu, Quique Rivero, Sergio Camacho y Pablo Bobadilla. «Tal vez algún jugador sí pueda llegar al domingo», apostilló sin dar ningún nombre. «Veremos cómo van recuperando para tratar de elegir a los jugadores que mejor preparados estén para sacar el partido adelante», concluyó.