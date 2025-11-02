La UD Logroñés ansía dar un golpe en la mesa para dejar atrás su mala dinámica

No ha pasado ni un mes desde que la Unión Deportiva Logroñés se impusiera en Las Gaunas al Beasain y se aupara al coliderato ... de su grupo, empatada a puntos con el Tudelano y con su rival de este domingo (17.00 horas), el Utebo. Sin embargo, desde entonces los blanquirrojos solo han acumulado malas noticias en forma de dos derrotas consecutivas en liga y una más en la Copa del Rey.

Si se deja a un lado lo sucedido en el torneo copero ante un rival de superior categoría, la preocupación de los riojanos está en el campeonato doméstico y en cómo remontar el vuelo. Los de Mendia han pasado de mandar en la tabla a situarse fuera de los cinco primeros puestos y, en consecuencia, de las plazas que dan derecho a jugar el 'play off'. A su favor juega que todavía queda mucha temporada por delante, pero bien saben los logroñeses, por experiencia propia, que cualquier desventaja que se acumule en esta primera mitad de la competición resulta muy difícil de recuperar cuando restan pocos encuentros para el final.

Por eso, la cita de este domingo se antoja muy importante para los intereses riojanos. Un triunfo llenaría, en primer lugar, de moral a una plantilla que ansía buenas noticias. En segundo término, sumar los tres puntos ante el líder del grupo haría que los blanquirrojos recortaran diferencias con respecto al primer puesto, el único que da derecho al ascenso directo a Primera Federación.

En lo deportivo, habrá que ver qué equipo, si UDL o Utebo, se recupera mejor del esfuerzo de la Copa del Rey. Los aragoneses han gozado de dos días más de descanso (jugaron el martes y los riojanos lo hicieron el jueves), pero su técnico, Juan Carlos Beltrán, no espera que esa circunstancia pase factura. «No espero a una UD Logroñés mermada», aseguró en la rueda de prensa previa a un choque en el que habrá que ver igualmente qué decisiones toma Unai Mendia y si alguno de los jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar entre semana se mantienen en el once titular. La exigencia del rival es máxima y el triunfo, necesario para los blanquirrojos.