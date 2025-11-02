LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del partido ante el Tudelano. Juan Marín
Fútbol | Segunda Federación

La UD Logroñés ansía dar un golpe en la mesa para dejar atrás su mala dinámica

Los de Unai Mendia buscan retomar las sensaciones que les llevaron a coliderar el grupo antes de encadenar dos derrotas seguidas en liga

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:46

Comenta

No ha pasado ni un mes desde que la Unión Deportiva Logroñés se impusiera en Las Gaunas al Beasain y se aupara al coliderato ... de su grupo, empatada a puntos con el Tudelano y con su rival de este domingo (17.00 horas), el Utebo. Sin embargo, desde entonces los blanquirrojos solo han acumulado malas noticias en forma de dos derrotas consecutivas en liga y una más en la Copa del Rey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3

    Chocolate Dubái, el dulce más buscado
  4. 4

    Como padre y concejal en Calahorra, os declaro...
  5. 5 Atropellan a una mujer de 81 años con un patinete en Gran Vía
  6. 6 «De noche el cementerio me da miedo»
  7. 7 Dos personas atropelladas en la Avenida de Portugal de Logroño
  8. 8

    Un grandioso Zabala se gana la plaza en una final histórica
  9. 9

    El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento
  10. 10

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UD Logroñés ansía dar un golpe en la mesa para dejar atrás su mala dinámica

La UD Logroñés ansía dar un golpe en la mesa para dejar atrás su mala dinámica