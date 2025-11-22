Un mal menor para la UD Logroñés

La Rioja Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:42 Comenta Compartir

Parecía un día propicio este sábado para la Unión Deportiva Logroñés lograra romper su mala dinámica de resultados. El objetivo era la victoria ante el Basconia, el rival de todo el grupo que menos puntos había sacado en su feudo, pero finalmente los blanquirrojos han tenido que conformarse con un punto (3-3) en un choque en el que iban perdiendo 3-1 cuando solo quedaba un cuarto de hora para el final. Un mal menor.

La primera mitad ha sido para olvidar para los de Unai Mendia. Se han marchado a los vestuarios con un 3-1 en contra impensable antes de empezar y que dejaba bien a las claras las dificultades de los blanquirrojos para dominar ambas áreas. No en vano, el Basconia ya se había puesto por delante cuando solo se habían disputado 12 minutos de juego y el gol de Camacho poco después enseguida se vio contrarrestado con dos dianas más de los locales.

En el segundo acto, Mendia introdujo varios cambios en busca de una reacción que no llegó hasta el minuto 76. Aitor Pascual, uno de los jugadores que había entrado de refresco, hizo el 3-2 y Rivero, que regresaba tras lesión, puso las tablas definitivas desde el punto de penati. Tras ese tanto quedaban más de 10 minutos para el final, pero la UD Logroñés no fue capaz en ese tiempo de anotar su cuarto gol y llevarse un triunfo que se antojaba necesario y casi obligatorio. No ha llegado y la UDL continúa sin encontrar su mejor versión.

