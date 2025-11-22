LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El blanquirrojo Lhery controla el balón en el área del Eibar B. Miguel Peche
Fútbol | Segunda Federación

UD Logroñés: cuando el rival eres tú mismo

Por plantilla, trayectoria y objetivos, el bloque blanquirrojo está forzado a ganar este sábado y cortar la racha negativa

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:26

Comenta

La UD Logroñés tiene este sábado un compromiso complicado. Los blanquirrojos se enfrentan al Basconia (16.30 horas) en el partido que abre la ... duodécima jornada en el grupo II. Un duelo que pone a los blanquirrojos frente al espejo. Y es que por plantilla, trayectoria y objetivos, la UD Logroñés está obligada a ganar y cortar la racha negativa que condiciona la temporada de los de Unai Mendia. El rival de esta tarde es el Basconia, el penúltimo clasificado, equipo que solo ha ganado un partido, contra el Náxara (2-0), en el campo de Artunduaga.

