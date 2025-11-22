UD Logroñés: cuando el rival eres tú mismo

La UD Logroñés tiene este sábado un compromiso complicado. Los blanquirrojos se enfrentan al Basconia (16.30 horas) en el partido que abre la ... duodécima jornada en el grupo II. Un duelo que pone a los blanquirrojos frente al espejo. Y es que por plantilla, trayectoria y objetivos, la UD Logroñés está obligada a ganar y cortar la racha negativa que condiciona la temporada de los de Unai Mendia. El rival de esta tarde es el Basconia, el penúltimo clasificado, equipo que solo ha ganado un partido, contra el Náxara (2-0), en el campo de Artunduaga.

Insiste Unai Mendia en todas las declaraciones que le está gustando el juego de su equipo, más allá de ajustar dos detalles muy básicos. El primero, no encajar con extrema facilidad, algo que le está penalizando en demasía, sobre todo porque en esta categoría el que da primero, da dos veces. El segundo aspecto del juego a mejorar es la eficacia en el área rival. Los blanquirrojos cierran los partidos con un gran número de ocasiones creadas, muchas de ellas de las consideradas muy claras, pero les cuesta ver portería. «Si el grupo no estuviera bien, si no tuviéramos energía, si no creyéramos en la idea, no llegas a crear 10, 15, 20 ocasiones por partido. Tenemos que solucionar las otras cosas que son las que nos están condicionando y lo tenemos que hacer cuanto antes», decía el técnico en la previa del encuentro de este sábado.

En definitiva, la UD Logroñés juega contra sí misma. Más allá del respeto que se merecen todos los rivales, el de este sábado es un partido que los blanquirrojos no pueden dejar pasar. La oportunidad es única para volver a sumar de tres y escalar posiciones en una clasificación donde la diferencia entre dos victorias o dos derrotas consecutivas es de varios puestos.

«Sí que hay ciertas situaciones concretas, puntuales, en las que se habla con el jugador», explica Mendia. «En las últimas semanas -prosigue- ha habido algún jugador que ha fallado algunas ocasiones claras. Pero no creo que hablando con él y machacándole, repitiéndole, poniéndole los vídeos o teniéndole aquí no sé cuántas horas finalizando a puerta, se vaya a resolver. Al final, para mí lo más importante es seguir creando».

Por ese motivo, Mendia cree que lo que necesitan sus jugadores es «esa pausa en el área». Y es que esto del gol es muy caprichoso, va por rachas, y quizá rompiendo el maleficio lleguen los goles a pares. «Necesitamos quitarnos un poquito esa presión, ese bloqueo que tenemos en la cabeza. Y meter, competir y atrás no conceder este tipo de goles que nos meten con poquito», dice.