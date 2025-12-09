La portería rival se agranda para la UD Logroñés

Hasta la undécima jornada de liga, la Unión Deportiva Logroñés había superado a los guardametas rivales en quince ocasiones. No eran malos números, pero ... se quedaban muy lejos de los registros que marcaba un Utebo que, por aquel entonces, marcaba claramente la pauta en esa estadística. Tres semanas más tarde, las distancias se han acortado.

A la UD Logroñés se le hecho grande la portería rival en sus compromisos más recientes. Diez tantos en sus últimas tres citas han ayudado a los de Unai Mendia a sumar siete puntos para no quedarse descolgados de la lucha de las primeras posiciones. Es más, los blanquirrojos han escalado desde una preocupante novena plaza a una esperanzadora sexta, a solo un punto de distancia del quinto puesto y a cuatro del cuarteto que actualmente manda en la tabla clasificatoria. Utebo, Sestao River, Real Unión y Tudelano están empatados en lo más alto, dando así una muestra más de la igualdad que ha identificado a este grupo desde el inicio.

Esta buena dinámica realizadora arrancó ante el Basconia en un encuentro que se le puso muy en contra a la UDL en el primer acto. En ese duelo los riojanos no fueron contundentes en el área propia pero sí hallaron la manera de sumar al menos un punto con el 3-3 final. Un resultado al que los logroñeses dieron continuidad en Las Gaunas con un buen partido frente al Gernika: ningún gol en contra y cuatro a favor para firmar una rotunda victoria.

El pasado domingo, mientras, a la UDL le tocaba volver a salir de casa para visitar al Deportivo Aragón. De nuevo, los riojanos empezaron perdiendo, pero encontraron la manera de darle la vuelta a ese marcador adverso para imponerse 1-3, sumar su segunda victoria consecutiva y celebrar, también por segunda vez en este curso, un triunfo lejos de Las Gaunas.

Goles desde segunda línea

Curiosamente, ninguno de esos diez goles ha sido anotado por un nueve de referencia, prolongando así una dinámica que la UDL viene dibujando desde el comienzo del curso. Cuatro futbolistas han sido los arietes titulares del equipo en lo que se lleva de competición y entre todos ellos suman tres goles. Uno han metido Febas, Lhery y Berto; Lupu aún no se ha estrenado.

Ninguno de los dos primeros entraron en la convocatoria de Mendia en tierras aragonesas, mientras que el andorrano está siendo utilizado como jugador de refresco en estas últimas semanas en las que Lupu se ha convertido en el delantero centro titular de la UDL. Sin embargo, ni este último ni el resto de sus compañeros en esa posición han conseguido ver puerta en estas tres últimas jornadas.

Los goles de los blanquirrojos han llegado desde segunda línea. Dos ha aportado, por ejemplo, Marí, uno al recoger un rechace en la frontal del área y otra en una jugada de estrategia, y dos suma también Quique Rivero, ambos desde el punto de penalti. La contribución de los dos centrocampistas se ha añadido a la de los futbolistas que actúan en la zona de mediapuntas por detrás del delantero centro: Anai Morales anotó un doblete frente al Gernika, Manex Rezola también marcó ante el conjunto vasco y Santana cerró la victoria contra el Deportivo Aragón. Dos de estos diez goles, por último, llevaron la firma de defensas, ya que Pascual y Camacho colaboraron con sus tantos en el empate frente al Basconia.

El objetivo de la UD Logroñés pasa por seguir prolongando esta buena media goleadora de sus últimos choques, puesto que es muy difícil que los partidos se escapen si un equipo es capaz de superar en tres o cuatro ocasiones al portero contrario.