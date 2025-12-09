LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rivero celebra el gol anotado frente al Deportivo Aragón, con Otadui y Berto a su estela. Agencia LOF
Fútbol | Segunda Federación

La portería rival se agranda para la UD Logroñés

Los blanquirrojos han anotado diez tantos en sus últimos tres encuentros y, gracias a ellos, han sumado siete puntos

Iñaki García

Logroño

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:17

Comenta

Hasta la undécima jornada de liga, la Unión Deportiva Logroñés había superado a los guardametas rivales en quince ocasiones. No eran malos números, pero ... se quedaban muy lejos de los registros que marcaba un Utebo que, por aquel entonces, marcaba claramente la pauta en esa estadística. Tres semanas más tarde, las distancias se han acortado.

