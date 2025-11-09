La UDL visita Las Llanas con el reto de dar continuidad a su triunfo ante el Utebo

«El hecho de ganar al líder ayuda a que haya más energía; era una victoria que necesitábamos y que refuerza lo que venimos haciendo ... desde hace tiempo». Con estas palabras, Unai Mendia reconoció el viernes la importancia del triunfo logrado ante el Utebo el pasado fin de semana. Una victoria con la que la UD Logroñés confirmó con puntos ante un rival de la zona noble las buenas sensaciones de juego que había dejado en citas anteriores como la de la Ponferradina en la Copa del Rey.

La UDL necesitaba un partido de esas características. Por el rival, puesto que el Utebo llegaba al duelo encaramado a la primera posición del grupo, y por la manera en la que se consiguieron los tres puntos en litigio. Con un fútbol muy vistoso en el que la presión alta y la velocidad en la circulación del balón resultaron claves para firmar un notable 3-0 cuando solo se había disputado media hora del encuentro.

Los blanquirrojos añadieron efectividad en las áreas al buen juego y esa suma dio como resultado una victoria reconfortante y a la que los riojanos tratarán de dar continuidad esta tarde (17.30 horas) en Las Llanas frente al Sestao. Ese es el reto.

Además de por los puntos, el duelo ante el Utebo resultó positivo por otros motivos, relacionados con el estado físico de los jugadores. Taliby volvió a enfundarse los guantes y Berto Rosas gozó de minutos. Habrá que ver si a esos nombres se les une este domingo alguno más y así, poco a poco, la enfermería del conjunto logroñés va vaciándose tras unas semanas con demasiados inquilinos.

Por lo demás, es de esperar que el técnico de Beasain dé continuidad a buena parte del once inicial que tan gratas sensaciones dejó ante el Utebo. Un bloque formado, en buena parte, por gente joven y en el que no estará Val, puesto que el lateral vio ante el bloque aragonés su quinta cartulina amarilla del curso. En la misma situación se encuentra una de las piezas más importantes de la defensa del Sestao, Gaizka Argente. Ni uno ni otro estarán en Las Llanas.