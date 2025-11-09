LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores de la UD Logroñés celebran uno de los goles anotados ante el Utebo. Miguel Peche
Fútbol | Segunda Federación

La UDL visita Las Llanas con el reto de dar continuidad a su triunfo ante el Utebo

Los blanquirrojos aspiran a encadenar dos victorias consecutivas ante rivales directos para confirmar su buen momento de juego con resultados

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:33

«El hecho de ganar al líder ayuda a que haya más energía; era una victoria que necesitábamos y que refuerza lo que venimos haciendo ... desde hace tiempo». Con estas palabras, Unai Mendia reconoció el viernes la importancia del triunfo logrado ante el Utebo el pasado fin de semana. Una victoria con la que la UD Logroñés confirmó con puntos ante un rival de la zona noble las buenas sensaciones de juego que había dejado en citas anteriores como la de la Ponferradina en la Copa del Rey.

