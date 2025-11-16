LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Lupu, que podría reaparecer hoy después de su lesión, lucha en el área del Eibar B la tempoirada pasada. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

La UDL necesita ganar al filial del Eibar para engancharse a la zona alta de la clasificación

Los blanquirrojos quieren encontrar la regularidad necesaria para ganar confianza y tener la solidez de hace un mes

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

En un grupo tan competido como el de los equipos riojanos, dos malos resultados pueden sacar a un equipo del liderato para escupirlo a tierra ... de nadie. Es que en esta Segunda Federación la regularidad lo es todo. La Unión Deportiva Logroñés puede dar fe de ello: después de comenzar con una derrota en Ibaia ante el Alavés B, las tres victorias consecutivas (Náxara, Ebro y Mutilvera) le auparon a la zona más alta de la clasificación, donde se mantuvo dos semanas.

