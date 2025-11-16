La UDL necesita ganar al filial del Eibar para engancharse a la zona alta de la clasificación
Los blanquirrojos quieren encontrar la regularidad necesaria para ganar confianza y tener la solidez de hace un mes
Logroño
Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15
En un grupo tan competido como el de los equipos riojanos, dos malos resultados pueden sacar a un equipo del liderato para escupirlo a tierra ... de nadie. Es que en esta Segunda Federación la regularidad lo es todo. La Unión Deportiva Logroñés puede dar fe de ello: después de comenzar con una derrota en Ibaia ante el Alavés B, las tres victorias consecutivas (Náxara, Ebro y Mutilvera) le auparon a la zona más alta de la clasificación, donde se mantuvo dos semanas.
Sin embargo, el cuadro blanquirrojo ha sumado tres puntos de los últimos doce que le han arrastrado a la novena plaza de liga. Unai Mendia saber perfectamente que la receta pasa por la regularidad del conjunto riojano. Un cambio que pretende ejecutar la UD Logroñés esta tarde (17.00 horas) frente a su gente en Las Gaunas.
Visita al bloque liderado por Mendia un irregular Eibar B, que está lejos de su mejor versión, con un inicio de liga bastante discreto. Los de Íñigo Pérez, un conjunto de jóvenes promesas dispuestas a devorarse el mundo, compiten en cada uno de los partidos, pero no encuentran la clave para sumar victorias. El cuadro armero acumula cinco derrotas, dos empates y solo tres victorias en esta nueva campaña, que dista mucho de la anterior en la que lucharon por el ascenso directo hasta los últimos choques.
El equipo guipuzcoano ganó por última vez hace poco menos de un mes, cuando derrotaron al Beasain a domicilio. El filial armero suma 11 puntos, los mismos que un Mutilvera en posiciones de promoción de permanencia.
La UD Logroñés llega a este duelo después de jugar el «peor» partido de la temporada, según afirmó Mendia en la rueda de prensa previa. Necesitan los blanquirrojos ganar y encontrar buenas sensaciones. Ante la ausencia de Berto Rosas por estar convocado con Andorra, Mendia se encuentra nuevamente con el dilema de encontrar a un 'nueve' de garantías. Lhery respondió frente al Utebo; a Joel Febas le conoce de antes y le tiene confianza. Y Lupu está a las puertas de reaparecer después de su lesión. «El que entre lo hará igual de bien», asume el técnico.
Parecido no es lo mismo
El Eibar B que visita esta tarde el municipal de Las Gaunas no sorprende al aficionado. El conjunto dirigido por Íñigo Pérez es un filial al uso: jugadores jóvenes, con mucha proyección, incluso con algunos escarceos en el primer equipo que ocupa la zona media de la Segunda División. Se trata de efectivos con ganas de crecer y que juegan un fútbol valiente, de presión alta en el que el físico se tiene muy en cuenta. El equipo guipuzcoano no descubre la pólvora con este sistema y año a año utiliza este equipo filial para foguear a sus estrellas.
Esto llevó a que, por ejemplo, el año pasado el conjunto azulgrana lideró el grupo durante casi toda la temporada. Concluyó en la tercera posición en el 'play off' pero se quedó a las puertas del ascenso tras caer en Ipurúa ante el Sabadell, equipo que subió a la Primera Federación.
Este equipo, también dirigido por Íñigo Pérez, alcanzó la décima jornada en la tercera posición. Para ese entonces, el conjunto armero había sumado 22 puntos gracias a siete triunfos un empate y dos derrotas. De hecho, la única igualada la consiguió el bloque vasco en Las Gaunas, cuando empató con la UD Logroñés 1-1. Arana abrió la cuenta en el minuto 3 y Lupu, que podría reaparecer esta tarde, empató el encuentro en el 66.
De ese equipo hay varios nombres que se repiten, como Julen Aguirre, Endika Mateos, el portero Unai Ayala, Anartz Amilibia, Oier Llorente, Ibai Asenjo, Lucas Sarasketa o Ekaitz Redondo. Sin embargo, los resultados, comparados con los de la temporada anterior, no son los mismos.
El filial armero llegará a Las Gaunas coqueteando con el descenso, con once puntos en diez jornadas, los mismos que el Mutilvera que ocupa puestos de promoción de permanencia. El elenco guipuzcoano, que visitó Las Gaunas en la primera jornada cuando cayó ante la SDL (2-0)m acumula cinco derrotas en este inicio de liga. Los de Íñigo Pérez han ganado tres encuentros (Alfaro, Ejea y Beasain, el único fuera de casa) y han igualado dos encuentros. Los vascos están muy lejos de su versión del año pasado, pero nadie se fía de ellos. Y menos la irregular UDL.
