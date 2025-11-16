La UDL necesita ganar al filial del Eibar para engancharse a la zona alta de la clasificación

En un grupo tan competido como el de los equipos riojanos, dos malos resultados pueden sacar a un equipo del liderato para escupirlo a tierra ... de nadie. Es que en esta Segunda Federación la regularidad lo es todo. La Unión Deportiva Logroñés puede dar fe de ello: después de comenzar con una derrota en Ibaia ante el Alavés B, las tres victorias consecutivas (Náxara, Ebro y Mutilvera) le auparon a la zona más alta de la clasificación, donde se mantuvo dos semanas.

Sin embargo, el cuadro blanquirrojo ha sumado tres puntos de los últimos doce que le han arrastrado a la novena plaza de liga. Unai Mendia saber perfectamente que la receta pasa por la regularidad del conjunto riojano. Un cambio que pretende ejecutar la UD Logroñés esta tarde (17.00 horas) frente a su gente en Las Gaunas.

Visita al bloque liderado por Mendia un irregular Eibar B, que está lejos de su mejor versión, con un inicio de liga bastante discreto. Los de Íñigo Pérez, un conjunto de jóvenes promesas dispuestas a devorarse el mundo, compiten en cada uno de los partidos, pero no encuentran la clave para sumar victorias. El cuadro armero acumula cinco derrotas, dos empates y solo tres victorias en esta nueva campaña, que dista mucho de la anterior en la que lucharon por el ascenso directo hasta los últimos choques.

El equipo guipuzcoano ganó por última vez hace poco menos de un mes, cuando derrotaron al Beasain a domicilio. El filial armero suma 11 puntos, los mismos que un Mutilvera en posiciones de promoción de permanencia.

La UD Logroñés llega a este duelo después de jugar el «peor» partido de la temporada, según afirmó Mendia en la rueda de prensa previa. Necesitan los blanquirrojos ganar y encontrar buenas sensaciones. Ante la ausencia de Berto Rosas por estar convocado con Andorra, Mendia se encuentra nuevamente con el dilema de encontrar a un 'nueve' de garantías. Lhery respondió frente al Utebo; a Joel Febas le conoce de antes y le tiene confianza. Y Lupu está a las puertas de reaparecer después de su lesión. «El que entre lo hará igual de bien», asume el técnico.