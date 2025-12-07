La UDL ansía sumar su segundo triunfo de la temporada fuera de casa

La Unión Deportiva Logroñés ha de trasladar su buen rendimiento en Las Gaunas (es uno de los equipos del grupo que más puntos saca ... en su feudo) a sus encuentros como visitante. Los blanquirrojos solo han conseguido una victoria fuera de casa y esta llegó hace ya más de dos meses. Es la que sumaron los de Unai Mendia en septiembre frente a la Mutilvera.

Esos números lejos de casa son los que están lastrando a los blanquirrojos para meterse de lleno en la pelea por las posiciones de la tabla clasificatoria. Han de romper esa dinámica si quieren colarse en las posiciones de 'play off' y hoy tienen una buena oportunidad para hacerlo puesto que visitan a un Deportivo Aragón que en su feudo tampoco está logrando grandes resultados.

El bloque dirigido por Emilio Larraz solo ha sumado siete puntos como local merced a dos victorias y una igualada. Ha perdido tres partidos en la Ciudad Deportiva y además atraviesa una mala racha que le ha llevado a cosechar solo un punto de los últimos 18 posibles. De hecho, para encontrar su última victoria liguera hay que remontarse al 11 de octubre, cuando los aragoneses superaron al Alfaro por la mínima.

Esos guarismos han llevado a los zaragozanos a instalarse en las posiciones de descenso a Tercera División a una distancia todavía corta de los puestos que dan la permanencia en la categoría. Aun así, los de Larraz necesitan celebrar victorias cuanto antes si no quieren ver cómo la salvación se aleja. Para ello, los aragoneses han de apoyarse en una plantilla joven en la que cuentan con mucho protagonismo futbolistas con pasado en la Unión Deportiva Logroñés. Eloy Moreno y Enzo Facchín son dos de los pilares sobre los que se asienta el filial del Real Zaragoza.

La UD Logroñés, mientras, llega a este enfrentamiento sin bajas. Regresa Otadui tras haber cumplido el fin de semana pasado su partido de sanción por acumulación de amonestaciones y Mendia no tiene que lamentar lesiones en su plantilla. Incluso Bobadilla e Iñaki, que ante el Gernika no entraron en la convocatoria por precaución, podrán contar con minutos si su técnico lo estima oportuno.