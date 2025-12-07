LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un entrenamiento de la UD Logroñés. Sadé Visual
Fútbol | Segunda Federación

La UDL ansía sumar su segundo triunfo de la temporada fuera de casa

Los de Unai Mendia visitan al Deportivo Aragón, uno de los equipos del grupo que menos puntos saca en su feudo

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:48

Comenta

La Unión Deportiva Logroñés ha de trasladar su buen rendimiento en Las Gaunas (es uno de los equipos del grupo que más puntos saca ... en su feudo) a sus encuentros como visitante. Los blanquirrojos solo han conseguido una victoria fuera de casa y esta llegó hace ya más de dos meses. Es la que sumaron los de Unai Mendia en septiembre frente a la Mutilvera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Condenan a dos trabajadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  4. 4 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo
  5. 5 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  6. 6 Ratas en las calles, la caza del jabalí y las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  7. 7 Logroño no termina de encenderse en Navidad
  8. 8

    Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo
  9. 9 Treinta años de carrera solidaria estudiantil
  10. 10 Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UDL ansía sumar su segundo triunfo de la temporada fuera de casa

La UDL ansía sumar su segundo triunfo de la temporada fuera de casa