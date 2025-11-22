La UDL trabaja en mejorar «cuanto antes» las cosas que le condicionan

No se puede fallar. El partido de esta tarde en Artunduaga es una final para la UD Logroñés. No por las urgencias (queda mucha ... temporada por delante) pero sí por tratarse de un rival débil (una victoria y tres empates en once jornadas). En duelos como este se cimentan los éxitos de final de temporada. Que se lo digan a Unai Mendia, que a estas alturas de temporada no terminaba de arrancar con su Teruel. Ahí estaban los ahora blanquirrojos Taliby, Cabetas, Marí, Val o Febas. Con ellos el bloque aragonés empezó mal, incluso peor que este año, y con ellos consiguió remontar posiciones para acabar jugando el 'play off' y, en la fase de ascenso, celebrar su aterrizaje en Primera Federación.

No se esperan muchos cambios en el once inicial de la UD Logroñés. La única novedad que celebra Unai Mendia es el regreso de Berto Rosas que se perdió el último partido por estar jugando con Andorra, su selección. Por otro lado, Andrei Lupu va cogiendo velocidad de crucero y podría disfrutar de más minutos de juego con la camiseta blanquirroja.

«No está muerto»

El entrenador de la UD Logroñés tiene plena confianza en su plantilla. El técnico no ve «al equipo muerto, no es esa sensación de que no creamos ocasiones, de que en salida de balón nos equivocamos, que perdemos, que el jugador no cree en la idea...».

«Tenemos que solucionar las otras cosas que son las que nos están condicionando y lo tenemos que hacer cuanto antes». Así de claro fue el entrenador blanquirrojos en una rueda de prensa en la que apenas se habló del rival. Planea sobre el choque de esta tarde la sensación de que lo que suceda en Artunduaga dependerá de la actitud y la aptitud de la UD Logroñés.

En función de lo que haga esta tarde el equipo riojano se ganará el disfrutar de un fin de semana plácido esperando el resto de resultados. O también puede que se martirice pensando en las ocasiones perdidas y siga la jornada implorando para que los resultados no sean adversos.