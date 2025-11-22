LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un entrenamiento de la UD Logroñés. Irene Jadraque/Sadé Visual
Fútbol | Segunda Federación

La UDL trabaja en mejorar «cuanto antes» las cosas que le condicionan

Unai Mendia espera la reacción de su plantilla en un partido con tintes de final aunque resta mucha temporada

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:26

Comenta

No se puede fallar. El partido de esta tarde en Artunduaga es una final para la UD Logroñés. No por las urgencias (queda mucha ... temporada por delante) pero sí por tratarse de un rival débil (una victoria y tres empates en once jornadas). En duelos como este se cimentan los éxitos de final de temporada. Que se lo digan a Unai Mendia, que a estas alturas de temporada no terminaba de arrancar con su Teruel. Ahí estaban los ahora blanquirrojos Taliby, Cabetas, Marí, Val o Febas. Con ellos el bloque aragonés empezó mal, incluso peor que este año, y con ellos consiguió remontar posiciones para acabar jugando el 'play off' y, en la fase de ascenso, celebrar su aterrizaje en Primera Federación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  8. 8

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UDL trabaja en mejorar «cuanto antes» las cosas que le condicionan

La UDL trabaja en mejorar «cuanto antes» las cosas que le condicionan