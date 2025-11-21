El Teruel de Unai Mendia, un ejemplo para la esperanza de la UD Logroñés

A cualquier aficionado de la Unión Deportiva Logroñés le gustaría ver a su equipo en una mejor posición clasificatoria. Los blanquirrojos marchan novenos, a ... cuatro puntos de distancia de las plazas que dan derecho a jugar el 'play off' de ascenso y a siete del liderato. No es la situación soñada, ni mucho menos, pero un equipo puede servir como ejemplo para la esperanza: el Teruel de la pasada temporada marchaba peor que los logroñeses y acabó ascendiendo a Primera Federación.

Elegir a los aragoneses como espejo en el que mirarse no es algo casual. Hay muchos motivos para hacerlo y los principales son que a ese Teruel lo entrenaba el mismo técnico que ahora dirige a la UDL, Unai Mendia, y que buena parte de los jugadores que lograron levantar el vuelo en tierras turolenses hoy forman parte de la plantilla de los riojanos. Ahí estaban los Taliby, Cabetas, Marí, Val o Febas. Con ellos el bloque aragonés empezó mal, incluso peor que este año, y con ellos consiguió remontar posiciones para acabar jugando el 'play off' y, en la fase de ascenso, celebrar su aterrizaje en Primera Federación.

UD Logroñés 2025/26 tras 11 jornadas 9ª posición

16 puntos

4 puntos de distancia con el 'play-off'

7 puntos menos que el líder

CD Teruel 2024/25 tras 11 jornadas 10ª posición

14 puntos

8 puntos de distancia con el 'play-off'

13 puntos menos que el líder

El Teruel de la pasada temporada marchaba peor, clasificatoriamente hablando, que la Unión Deportiva Logroñés en el presente ejercicio. Los logroñeses son novenos y los turolenses marchaban décimos después de haber disputado once partidos. Y no solo eso, sino que además aquel equipo de Mendia había sacado a estas alturas dos puntos menos que los cosechados esta campaña por la UDL y veían las posiciones con premio mucho más lejos. Tras la undécima jornada, no en vano, los turolenses veían el quinto puesto a ocho puntos y la primera plaza del grupo a trece.

Las distancias eran más grandes y, además, la reacción del Teruel tardaría aún varias semanas en llegar. De hecho, esa escalada se empezó a consolidar a partir de la jornada 18, es decir, con el inicio de la segunda mitad de la competición. Fue entonces cuando los de Mendia encadenaron una racha de buenos resultados que les llevó a volver a meterse en la lucha por las primeras posiciones de la tabla. Los aragoneses encadenaron catorce partidos consecutivos sin conocer la derrota y, en esos enfrentamientos, sumó once victorias y tres empates.

Finalmente, el Teruel acabó quinto en la clasificación del grupo y se hizo con una de las plazas de ascenso en las eliminatorias posteriores. Un ejemplo que puede servir como esperanza para la UDLogroñés.