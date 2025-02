La camiseta que cierra el círculo de los Arnau

«Prenda interior que cubre el tronco, generalmente sin cuello». Con estas nueve palabras define la RAE lo que es una camiseta. Sin embargo, lo que Miguel Martínez de Corta, segundo entrenador de la UD Logroñés, le regalo este miércoles a Pol Arnau, jugador de ... la primera plantilla blanquirroja, es más, muchísimo más. Es piel de gallina y recuerdos, lágrimas y sonrisas. Es cerrar el círculo de los Arnau.

«El otro día, el perchero que tengo en el trastero se fue al suelo y recogiendo las camisetas me encontré esta. Es de Arnau, de su época en el Barça, del año del centenario en 1999 y nada más verla pensé que la persona que debía tenerla es su hijo Pol porque para él tiene un significado especial. Él no había venido áun al mundo (risas) pero seguro que tiene una colección enorme de camisetas y tener una más de su padre será bonito. No iba a estar en mejor manos que en las de su hijo». Este ha sido el breve discurso de Miguel mientras Pol, que no sabía absolutamente nada, atendía emocionado.

El acto de entrega, breve, de emoción contenida, en una mañana ventosa y con una ligera lluvia que le dio un aire épico, se cerró con las palabras de un Pol Arnau que esta temporada está viviendo situaciones muy emotivas, después de convertirse en protagonista de la eliminatoria de Copa, ante el Girona, cuando tuvo que ponerse los guantes y clasificar a la UDL en la ronda de penaltis emulando a su padre.

«Ha sido un regalo bastante especial No me lo esperaba para nada Hace poco vi camisetas de esa temporada, en la que mi padre debuta con el primer equipo. Apreció mucho este regalo», ha acertado a articular Pol mientras sujetaba en sus manos la elástica naranja, con los hombros en negro y el número 27 en la espalda debajo del nombre, Arnau. «Cuando me la estaba dando justo estaba pensando en enmarcala. Y a ver qué hago, pero seguro que está bien guardada», resumió.