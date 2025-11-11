LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sergio Gil celebra el gol anotado ante el Utebo el pasado fin de semana. Miguel Peche

Sergio Gil

Capitán de la SD Logroñés
«Para mí es un lujo volver a sentirme futbolista»

El mediapunta, un fijo en las alineaciones de Adrián Cantabrana, confirma con su rendimiento que ya ha dejado atrás la grave lesión de rodilla que sufrió hace un par de años

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:44

Comenta

Sergio Gil llegó la pasada temporada a la SD Logroñés tras un año casi en blanco tras una grave lesión, una rotura del ligamento ... cruzado. Firmó por dos años y poco a poco fue ganando protagonismo en los esquemas de Carlos Pouso. Marcó una línea ascendente en su rendimiento y en esta campaña ha confirmado esa progresión de la mano de Adrián Cantabrana, un técnico que le ha sabido transmitir su confianza para que el mediapunta saque a relucir su mejor versión. Así quedó patente, por ejemplo, el pasado sábado ante el Náxara, cuando el aragonés se convirtió en el protagonista del choque al participar, con un gol y una asistencia, en los dos tantos blanquirrojos.

Te puede interesar

