Sergio Gil
El mediapunta, un fijo en las alineaciones de Adrián Cantabrana, confirma con su rendimiento que ya ha dejado atrás la grave lesión de rodilla que sufrió hace un par de años
Logroño
Martes, 11 de noviembre 2025, 07:44
Sergio Gil llegó la pasada temporada a la SD Logroñés tras un año casi en blanco tras una grave lesión, una rotura del ligamento ... cruzado. Firmó por dos años y poco a poco fue ganando protagonismo en los esquemas de Carlos Pouso. Marcó una línea ascendente en su rendimiento y en esta campaña ha confirmado esa progresión de la mano de Adrián Cantabrana, un técnico que le ha sabido transmitir su confianza para que el mediapunta saque a relucir su mejor versión. Así quedó patente, por ejemplo, el pasado sábado ante el Náxara, cuando el aragonés se convirtió en el protagonista del choque al participar, con un gol y una asistencia, en los dos tantos blanquirrojos.
- ¿Cómo se está encontrando esta temporada? ¿Ha olvidado ya de manera definitiva la grave lesión que sufrió?
- Sí. Ya el año pasado quedó atrás. Para mí es un lujo poder sentirme otra vez futbolista y estar al nivel de mis compañeros. En esta campaña quería dar un paso más, coger más peso en el equipo y encontrarme tan bien como me estoy sintiendo cada partido.
- ¿Es complicado recuperarse, en todos los aspectos, después de una lesión tan importante?
- Sí. Pasas por momentos de soledad y, aunque es duro, nadie se acuerda de ti cuando te pasan esas cosas. Tienes que ser mentalmente muy fuerte, tener confianza en uno mismo y que también confíen en ti para demostrar que podías volver a jugar como antes.
- De su primera temporada solo siguen Lazkano y usted en la primera plantilla, ¿cómo se lleva empezar, de nuevo, prácticamente desde cero?
- Es complicado porque hay que superar un lógico periodo de adaptación. Una vez superado ese proceso, ya todo es más sencillo.
- Supongo que este verano habrá tenido opciones de salir, ¿qué le hizo quedarse en la SD Logroñés?
- Vine a Logroño por Pouso porque, después de la inactividad, trabajar con un entrenador que te conoce es importante para recuperar la confianza, y salió un año muy bueno tanto a nivel colectivo como individual. En verano hablé con Cantabrana y él me transmitió su confianza y que quería que fuese capitán. Cuando en un sitio te están dando todo, para qué te vas a marchar.
- El tiempo ha demostrado que esas palabras de Cantabrana eran ciertas, puesto que ha sido titular en todas las jornadas.
- Así es. Sabía que lo que me decía no era solo de palabra. Tenía claro que era verdad porque los dos nos conocemos mutuamente. Ahora trato de responder a esa confianza tanto con los compañeros y en los entrenamientos como en los partidos.
- Pese a tener menos de 30 años es uno de los 'veteranos' de la plantilla, ¿le ven los jóvenes como un referente?
- Intento ayudar a todos en lo que esté en mi mano. Es una plantilla joven, pero lo bueno es que todos son muy receptivos y escuchan lo que les dices. Trato de ser uno más y ayudarles en lo que necesiten desde mi experiencia.
- En cuanto a la clasificación, hay nueve equipos separados por cinco puntos, ¿se va a mantener esa igualdad hasta el final?
- Creo que sí. Todavía estamos al principio, pero el objetivo es llegar a los últimos partidos sin desengancharnos de los de arriba. Esto es muy largo y va a haber momentos para todo.
- Ustedes van quintos después de pasar ese proceso de adaptación del que hablaba antes. ¿Están satisfechos?
- Sí. El equipo está muy contento. Incluso cuando perdimos en Tudela veías a los jugadores confiados porque el trabajo había sido bueno y ante eso no hay nada que reprochar. Ahora, tras la victoria del sábado ante nuestra gente, todo es más fácil.
- El curso pasado se quedaron a un paso del ascenso, ¿ve a esta SDL con opciones de pelear también por subir?
- Tenemos que ir poco a poco, partido a partido. Hemos de pensar en estar arriba, pero es mejor marcarnos objetivos a corto plazo porque, tal y como se están dando las cosas en este grupo, cualquiera te puede sorprender cada semana.
