Sergio Gil llegó la pasada temporada a la SD Logroñés tras un año casi en blanco tras una grave lesión, una rotura del ligamento ... cruzado. Firmó por dos años y poco a poco fue ganando protagonismo en los esquemas de Carlos Pouso. Marcó una línea ascendente en su rendimiento y en esta campaña ha confirmado esa progresión de la mano de Adrián Cantabrana, un técnico que le ha sabido transmitir su confianza para que el mediapunta saque a relucir su mejor versión. Así quedó patente, por ejemplo, el pasado sábado ante el Náxara, cuando el aragonés se convirtió en el protagonista del choque al participar, con un gol y una asistencia, en los dos tantos blanquirrojos.

- ¿Cómo se está encontrando esta temporada? ¿Ha olvidado ya de manera definitiva la grave lesión que sufrió?

- Sí. Ya el año pasado quedó atrás. Para mí es un lujo poder sentirme otra vez futbolista y estar al nivel de mis compañeros. En esta campaña quería dar un paso más, coger más peso en el equipo y encontrarme tan bien como me estoy sintiendo cada partido.

- ¿Es complicado recuperarse, en todos los aspectos, después de una lesión tan importante?

- Sí. Pasas por momentos de soledad y, aunque es duro, nadie se acuerda de ti cuando te pasan esas cosas. Tienes que ser mentalmente muy fuerte, tener confianza en uno mismo y que también confíen en ti para demostrar que podías volver a jugar como antes.

- De su primera temporada solo siguen Lazkano y usted en la primera plantilla, ¿cómo se lleva empezar, de nuevo, prácticamente desde cero?

- Es complicado porque hay que superar un lógico periodo de adaptación. Una vez superado ese proceso, ya todo es más sencillo.

- Supongo que este verano habrá tenido opciones de salir, ¿qué le hizo quedarse en la SD Logroñés?

- Vine a Logroño por Pouso porque, después de la inactividad, trabajar con un entrenador que te conoce es importante para recuperar la confianza, y salió un año muy bueno tanto a nivel colectivo como individual. En verano hablé con Cantabrana y él me transmitió su confianza y que quería que fuese capitán. Cuando en un sitio te están dando todo, para qué te vas a marchar.

- El tiempo ha demostrado que esas palabras de Cantabrana eran ciertas, puesto que ha sido titular en todas las jornadas.

- Así es. Sabía que lo que me decía no era solo de palabra. Tenía claro que era verdad porque los dos nos conocemos mutuamente. Ahora trato de responder a esa confianza tanto con los compañeros y en los entrenamientos como en los partidos.

- Pese a tener menos de 30 años es uno de los 'veteranos' de la plantilla, ¿le ven los jóvenes como un referente?

- Intento ayudar a todos en lo que esté en mi mano. Es una plantilla joven, pero lo bueno es que todos son muy receptivos y escuchan lo que les dices. Trato de ser uno más y ayudarles en lo que necesiten desde mi experiencia.

- En cuanto a la clasificación, hay nueve equipos separados por cinco puntos, ¿se va a mantener esa igualdad hasta el final?

- Creo que sí. Todavía estamos al principio, pero el objetivo es llegar a los últimos partidos sin desengancharnos de los de arriba. Esto es muy largo y va a haber momentos para todo.

- Ustedes van quintos después de pasar ese proceso de adaptación del que hablaba antes. ¿Están satisfechos?

- Sí. El equipo está muy contento. Incluso cuando perdimos en Tudela veías a los jugadores confiados porque el trabajo había sido bueno y ante eso no hay nada que reprochar. Ahora, tras la victoria del sábado ante nuestra gente, todo es más fácil.

- El curso pasado se quedaron a un paso del ascenso, ¿ve a esta SDL con opciones de pelear también por subir?

- Tenemos que ir poco a poco, partido a partido. Hemos de pensar en estar arriba, pero es mejor marcarnos objetivos a corto plazo porque, tal y como se están dando las cosas en este grupo, cualquiera te puede sorprender cada semana.