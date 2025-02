UDL-Izarra: Una segunda oportunidad

Segunda oportunidad. ¡Quién no se da una segunda oportunidad! Eso es lo que busca la UD Logroñés esta tarde en Las Gaunas. La busca con otro de los pilares de su existencia, la afición. Lo intentó hace quince días con motivo de la visita del ... Teruel, pero el resultado final, empate, impidió ese nuevo comienzo. Hoy llega el momento después de una semana que se ha tensado en los últimos días, pero a la que puede dar carpetazo el dictador de este deporte, el resultado. Si gana, el triunfo dará carpetazo a lo vivido.

«La gente es libre de hacer lo que quiera. Yo no me voy a meter ahí», explicaba Sergio Rodríguez. Ya lo dijo en su momento y lo repite una vez más. El vaso se puede ver medio lleno –5.000 abonados y a seis puntos de la primera plaza sin hacer una gran temporada– o medio vacío –a seis puntos de la primera plaza, también– y el técnico prefiere abonarse a la primera idea por la confianza que le transmite su plantilla en el día a día.

Las Gaunas ya no es Las Gaunas, ese campo que cuando juega, gana. Al menos para la UD Logroñés. Ahora sus jugadores no se sienten cómodos e incluso, como apuntó Carlos Lasheras en su particular interpretación, hay futbolistas que no han querido firmar en este mercado de invierno por el «entorno», por lo que «sucede en la grada», por la «exigencia». YRodríguez insiste en que hay futbolistas a los que les cuesta jugar en su casa, porque los pitidos o insultos de su propia afición duelen más, que los de la rival. Los últimos marcadores han dejado gritos de «mercenarios» hacia los jugadores y también se han dirigido a los dirigentes. Yesos gritos aumentaron de tono en Guernica, aunque el equipo sumó un punto.

A la UD Logroñés le pudo el escenario ante el Alavés B y colapsó frente al Teruel. Dos empates que se han visto agravados por una inoportuna salida nocturna, una innecesaria carta de Félix Revuelta a la afición y una sorprendente comparecencia de Carlos Lasheras, este jueves, que avivó un fuego que parecía extinguido. El aficionado soñaba con varios refuerzos en enero amparados en el dinero que había encaja, pero solo se han confirmado dos. Y no ha gustado.

Después de estos catorce días convulsos, la UD Logroñés se abre en canal a una segunda oportunidad. «Nos cuesta un mundo ganar cada partido. Tenemos que pelear mucho, llevamos tres empates seguidos. Y evidentemente no es casualidad. El que quiera aceptarlo, bien, y el que quiera seguir anclado en el inicio de temporada y subir en la primera jornada, pues que siga anclado», advertía el técnico el domingo.

El gol es el gran problema de este equipo porque nutrirse de su portería a cero es insuficientes. Su objetivo necesita sumar de tres en tres y el empate no pasa de ser una decepción. Con el equipo tendiendo la mano hay que esperar la respuesta de la afición, a lo que sucede en el campo y también en los despachos. «Somos un club que tiene 5.000 abonados, para lo bueno y para lo malo. La mayor parte es bueno. Es increíble que tengamos 5.000 abonados en Segunda RFEF. Es una baza que deberíamos utilizar a favor», apelaba Rodríguez.

La invitación está cursada. Puede ser un buen domingo e incluso magnífico si hay carambola de resultados. El equipo sobre el césped y el aficionado en la grada. «Juntos hasta junio», decía con anhelo el preparador.