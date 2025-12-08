LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

David Sánchez conduce el esférico en el partido ante el Ebro. Juan Marín
Fútbol | Segunda Federación

Las tarjetas amarillas amenazan a la SD Logroñés

David Sánchez será baja en Beasain, donde Núñez, Hualde y Lazkano han de controlarse: si son amonestados se perderán el derbi ante la UD Logroñés

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:23

La Sociedad Deportiva Logroñés se encuentra con una amenaza en su camino: las cartulinas amarillas. Antes del encuentro del pasado sábado frente al Ebro ... , hasta cuatro jugadores que partieron en el once titular de ese duelo estaban a falta de una amarilla para la suspensión. Uno de ellos, David Sánchez, la forzó para ser baja el próximo fin de semana contra el Beasain y no perderse el siguiente encuentro, el derbi ante la Unión Deportiva Logroñés.

