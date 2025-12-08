Las tarjetas amarillas amenazan a la SD Logroñés

La Sociedad Deportiva Logroñés se encuentra con una amenaza en su camino: las cartulinas amarillas. Antes del encuentro del pasado sábado frente al Ebro ... , hasta cuatro jugadores que partieron en el once titular de ese duelo estaban a falta de una amarilla para la suspensión. Uno de ellos, David Sánchez, la forzó para ser baja el próximo fin de semana contra el Beasain y no perderse el siguiente encuentro, el derbi ante la Unión Deportiva Logroñés.

No estará el centrocampista, por lo tanto, en Loinaz y Cantabrana no podrá contar así con una de las piezas más importantes en su esquema, puesto que ha sido titular en todos los partidos del campeonato salvo en uno. No querían los blanquirrojos llegar a ese encuentro con cuatro futbolistas apercibidos de sanción y que las bajas se pudieran acumular para medirse al bloque de Unai Mendia.

Aun así, las amenazas en ese sentido siguen siendo muchas. No en vano, están a falta de una amarilla para completar el ciclo los dos laterales titulares de los riojanos en el primer tramo de la temporada: Julen Hualde y Arman Lazcano. El segundo ha sido titular en todas las jornadas disputadas hasta la fecha y el segundo solo se ha quedado en el banquillo en dos. Su ausencia se convertiría en un quebradero de cabeza para Cantabrana, sobre todo si se da la coincidencia de que los dos son amonestados contra el Beasain.

En el momento en el que el lateral derecho se ausente, el técnico de los riojanos deberá elegir entre opciones como la de tirar a Lecea al costado, tal y como hizo ya en la Copa contra el Racing, o utilizar a Clavero como lateral. Mau, otro futbolista que podría actuar en esa posición, ya no pertenece a la plantilla riojana. Para la izquierda, mientras, la alternativa parece más clara: Aimar Olarra. Un perfil más ofensivo.

Núñez es el otro apercibido. El mediocentro también es un futbolista importante para Cantabrana, aunque ha ido alternándose en el puesto con Joselu Guerra. En los dos últimos choques, eso sí, Cantabrana ha confiado en él para dar equilibrio al equipo y acompañar a David Sánchez en la zona media. Su ausencia, como la de sus compañeros, supondría un importante contratiempo para una SD Logroñés que sigue enganchada a la pelea por las posiciones de 'play off' de ascenso.