La SD Logroñés quiere prolongar su buena racha liguera en Tudela

La Sociedad Deportiva Logroñés afronta el partido de este sábado (18.00 horas) en el Ciudad de Tudela con dos objetivos principales. El primero, ... que no se note el cansancio acumulado tras haber jugado la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Racing de Santander entre semana. Ese será el primer paso para alcanzar la segunda de sus metas, y la primordial: alargar su buena racha en la liga con un triunfo en tierras navarras.

Sobre el primero de esos objetivos, Adrián Cantabrana se mostró optimista en la rueda de prensa que ofreció este viernes. Lo hizo después de admitir que el reto principal de esta semana ha sido conseguir que los futbolistas lleguen al 100% de su capacidad física a todos y cada uno de los encuentros a los que se han enfrentado. ¿Y se ha conseguido esa meta? El técnico respondió así: «Todos dicen que están bien, no sé si me engañan o que estamos ya a 24 horas del partido, pero hablas con ellos y todos están bien, todos recuperados».

Cantabrana admitió, aun así, que la aparición del cansancio es algo normal en una semana, como esta, en la que se rompe la rutina habitual y hay más acumulación de minutos sobre el césped. De cualquier modo, se congratuló de la buena predisposición de sus pupilos. «Todos quieren jugar, todos quieren estar disponibles y todos quieren demostrar», enumeró el dueño del banquillo blanquirrojo.

Más allá de las sensaciones, es de prever que Cantabrana apueste por devolver a la titularidad a aquellos que o bien no participaron ante el Racing o bien actuaron solo en los minutos finales. Cabe esperar, por lo tanto, que futbolistas como Kike Royo, Hualde, Lazkano, Sergio Gil, Bilal, Núñez o Dani Fernández puedan regresar al once titular. Por parte del Tudelano, mientras, Héctor Urquía no podrá contar con el riojano Tejada, que cumple sanción en este choque.

Con esos condicionantes, cada técnico tratará de sacar el mejor once posible para intentar llevarse un enfrentamiento entre dos equipos en buena dinámica. Ganar supone seguir sonriendo.