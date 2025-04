¿Último partido en Las Gaunas?

El de esta mañana en Las Gaunas (12.00 horas) ante el Eibar B es un partido de esos que hay que ganar. Lo de ... jugar bien es secundario, aunque es el mejor camino para conseguirlo. Hoy la SD Logroñés puede disputar el último partido de la temporada en casa.

¿De qué depende? Los blanquirrojos tienen dos partidos por delante, Eibar B hoy y Utebo fuera la semana que viene, para intentar recortar los tres puntos que les separan del líder Arenas.

Los vascos reciben hoy al Tudelano, que todavía no está salvado. Y en la última jornada visitan al Eibar B que, en función de lo que pase hoy en Las Gaunas y lo que haga el Arenas ante el Tudelano, podría estar en condiciones de asaltar la primera plaza o de pelear por no quedarse fuera del 'play off' si Utebo y Teruel ganan los dos partidos. Muchas cuentas y muchas especulaciones antes de conocer los resultados de la penúltima jornada.

Si las cosas salen perfectas para la SD Logroñés y logra el ascenso directo, el de hoy sería el último partido de la temporada en Las Gaunas. De ser así se cumplirían los augurios que el ex gerente de la entidad Javier González realizó en una rueda de prensa a la bilbaína al final de la pasada campaña en la que los blanquirrojos descendieron de Primera Federación: «El año que viene la SD Logroñés va a subir directo. Si no se hace, asumiré todas y cada una de las responsabilidades que tengo que asumir. En esta vida hay que ponerse objetivos y decir las cosas claras».

Carlos Pouso, técnico de la SD Logroñés, se encargó en la rueda de prensa del pasado viernes de animar a todo el mundo del fútbol riojano que lo desee a que se acerque a Las Gaunas. «Espero que se vea un buen ambiente», aseguró.

Llamamiento general del entrenador vasco: «Me gustaría que ese porcentaje de indecisos que no se ha decantado por un club u otro, que nos den una oportunidad, porque van a disfrutar. Mi equipo juega muy bien y engancha con su juego, con su esfuerzo, con su solidaridad». «La gente que está un poquito indecisa, que venga –continúa el entrenador–, porque prometo que el equipo va a seguir intentando dar espectáculo. A algunos les gustará más, a unos menos, pero lo que es innegociable en este momento, en este club, es el esfuerzo y la solidaridad que tienen los chavales».

Una o dos rondas

Si la SD Logroñés no consigue el ascenso directo regresará a Las Gaunas para disputar el 'play off'. Una o dos rondas. Y con ventaja en la prórroga en función de la plaza que ocupe el equipo el domingo que viene al final de la última jornada.

Sin embargo, el técnico blanquirrojo se ha encargado de repetir que no le da mucha importancia al puesto final, lo que le da tranquilidad es ver a sus jugadores en el día a día, y los fines de semana. «Sinceramente, me da igual el puesto. Tal y como veo a mi equipo me da igual tener ventaja de campo, o ventaja en caso de empate al final de la prórroga. Veo a mi equipo capaz de ganar a cualquiera».