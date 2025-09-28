LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés pierde consistencia

El conjunto blanquirrojo se tuvo que consolar con el empate después de tener dominado el encuentro ante el Amorebieta

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:09

La Sociedad Deportiva Logroñés posiblemente merecía algo más en su encuentro ante el Amorebieta en Las Gaunas. Pero los de Adrián Cantabrana no ... tuvieron la consistencia de los tres encuentros anteriores y se tuvieron que conformar con un empate. Abrió la cuenta Dani Fernández en el minuto 33 e igualó el choque Javi Elías en la segunda parte en un encuentro en el que la SDL reclamó dos penaltis, uno de ellos poco antes de finalizar el partido.

