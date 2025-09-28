La SD Logroñés pierde consistencia

La Sociedad Deportiva Logroñés posiblemente merecía algo más en su encuentro ante el Amorebieta en Las Gaunas. Pero los de Adrián Cantabrana no ... tuvieron la consistencia de los tres encuentros anteriores y se tuvieron que conformar con un empate. Abrió la cuenta Dani Fernández en el minuto 33 e igualó el choque Javi Elías en la segunda parte en un encuentro en el que la SDL reclamó dos penaltis, uno de ellos poco antes de finalizar el partido.

SDL Kike Royo, Lazkano, Lecea, Zubiri, Hualde, David Fernández, Joselu, Sergio Gil, Bilal, Aguinaga y Dani Fernández. 1 - 1 AMOREBIETA Altamira, Mendibe, Castañeda, Odei, Marouane, Ituarte, Arzalluz, Elías, Ceballos, Zorrilla y Rodríguez. Sustituciones de la SD Logroñés: Bilal (Ayensa, m. 55), Aguinaga (Olarra, m. 55), Dani Fernández (Moha, m. 73), Sergio Gil (Hernando, m. 88).

Sustituciones del Amorebieta: Marouane (Tienza, m. 73), Zorrilla (Etxaniz, m. 73), H. Rodríguez (Reka, m. 78), Arzalluz (Torrico, m. 89).

Goles: 1-0 min. 33: Dani Fernández, tras ser asistido por Sergio Gil, define al segundo palo de Altamira. 1-1 min. 53: Javi Elías, pega fuerte un balón rebotado que sale con mucha violencia. Kike Royo no puede hacer nada.

Árbitro: Carlos Fernández. Mostró cartulina amarilla a los locales Bilal Kandoussi, Lazkano, Lecea y David Fernández. y a los visitantes Odei, Marouane, Rodríguez, Ceallos

Incidencias: Disputado en Las Gaunas en una tarde apacible y con el césped en buenas condiciones pese a que el DUX jugó en el mismo escenario el sábado.

Con Bilal Kandoussi, autor del gol en Ibaia el fin de semana pasado, como novedad en el once blanquirrojo, le costó a la SD Logroñés entrar en el partido. Posiblemente porque el Amorebieta salió muy intenso al verde de Las Gaunas. Esa presión alta encerró a los locales en su campo, aunque los vascos poco peligro llevaron al área blanquirroja: un balón a la espalda de Lazkano que Javi Elías disparó cruzado y fuera y otra pelota a la que tuvo que salir Kike Royo a cortar a treinta metros de su portería.

Poco a poco, después del primer cuarto de hora, la SDL se fue encontrando y las tornas cambiaron. Los de Adrián Cantabrana se hicieron con el balón buscando hacer daño por los extremos, con Bilal por la izquierda y Aguinaga volcado a la derecha. Pero ninguno de los dos encontraba asociaciones para llevar el balón a la zona por donde se fajaba Dani Fernández con los centrales vizcaínos. En un mal despeje de la defensa visitante, Dani Fernández probó desde unos 25 metros y escorado aprovechando la salida en falso de Altamira, pero un zaguero se interpuso.

La SD Logroñés se empezaba a gustar, pero Sergio Gil no encontraba espacios para recibir. Otro balón aéreo no pudo ser impactado con comodidad por Dani Fernández, que no se cansaba de dar pelea a Mendibe y Odei. La lucha de Aguinaga por la izquierda era inerte hasta que apareció Sergio Gil por esa zona. Y el zaragozano frotó la lámpara, trianguló con Aguinaga y asistió a Dani Fernández, que se deshizo de su marca para disparar cruzado al segundo palo. Un tanto que trajo tranquilidad a los blanquirrojos.

Sin embargo, después del descanso el Amorebieta salió con más energía y casi sin merecerlo encontró el empate. Fue en una jugada en la que la defensa local dio rebote y Javi Elías no se lo pensó para soltar su disparo desde fuera del área que se metió a la izquierda de un Kike Royo que no pudo hacer nada para mantener su portería a cero un partido más.

A partir de entonces, el partido se rompió y cada uno de los equipos gozó de oportunidades para marcar la segunda diana. El árbitro Carlos Fernández, muy criticado por la parcialidad blanquirroja que consideró que no pitó dos penas máximas (una sobre Sergio Gil en el 65 y la última, en el descuento sobre Olarra), repartió ocho tarjetas amarillas en un encuentro de guante blanco.

El infatigable Dani Fernández estuvo cerca de anotar el segundo tanto blanquirrojo, pero esta vez Altamira tuvo reflejos para despejar el balón al córner. También pudo anotar el Amorebieta en un par de ocasiones, la más clara un centro desde la izquierda de Arzalluz que se paseó por toda el área local.

La última ocasión fue de Lazkano, que en la jugada que Olarra reclamó penalti, lanzó la falta en el vértice del área y su tiro rebotó en un defensor. Pero el árbitro no vio el toque en el hombre del Amorebieta, lo que desquició más a la parroquia local, que se tuvo que conservar con el empate final.