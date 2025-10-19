LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores de la SD Logroñés se abrazan tras el gol. Miguel Peche
Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés sonríe de nuevo en Las Gaunas

Los blanquirrojos hacen bueno el golazo de David Sánchez para volver a ganar en casa mientras que el Alfaro sigue sin puntuar fuera de La Molineta

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:46

La SD Logroñés volvió a ganar en Las Gaunas y los de Cantabrana recuperan la sonrisa gracias a un solitario gol de David Sánchez, ... un zurdazo desde muy lejos, a costa de un Alfaro que sigue contando por derrotas los compromisos lejos de La Molineta.

