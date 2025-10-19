La SD Logroñés sonríe de nuevo en Las Gaunas

La SD Logroñés volvió a ganar en Las Gaunas y los de Cantabrana recuperan la sonrisa gracias a un solitario gol de David Sánchez, ... un zurdazo desde muy lejos, a costa de un Alfaro que sigue contando por derrotas los compromisos lejos de La Molineta.

Saltó al campo la SD Logroñés haciendo valer su condición de local, controlando la posesión aunque sin generar peligro en el área visitante. El Alfaro, por su parte, plantó una línea de cinco atrás y otra de cuatro hombres por delante para protegerse de la salida de los de Cantabrana.

Dani Fernández fue el primero en avisar al saque de una falta, en un balón que quedó suelto en el área del Alfaro y al que no llegó por poco.

Dominaba la SD Logroñés pero sin meter miedo hasta que David Sánchez no se lo pensó dos veces, cargó su pierna izquierda y disparó a portería desde fuera del área y el balón se coló en la portería del Alfaro. Un auténtico golazo para romper el partido. Se habían jugado 23 minutos de partido.

No le sentó bien el gol al Alfaro que era incapaz de aguantar el balón y dar dos pases seguidos. Dani Fernández lo intentó en jugada personal aprovechando los minutos de la caraja del Alfaro. Después de regatear a cuatro rivales entró en el área pero su disparo dio en un defensa.

En plena ofensiva local Dani Fernández anotó de volea pero su tanto fue anulado por fuera de juego. Se le estaba haciendo muy larga la primera mitad al equipo de Óscar Gurría. Lecea lo intentó para la SD Logroñés a la salida de un córner antes del descanso. Todo fue bien para los locales durante la primera mitad salvo la lesión de Sergio Gil que tuvo que abandonar el campo a los 20 minutos.

Óscar Gurría cambió el dibujo de su equipo en la segunda parte y le dio más profundidad para ir en busca del empate. El Alfaro se hizo con el dominio del campo y manejó el balón mientras que la SD Logroñés esperaba paciente a la contra definitiva para matar el partido. El problema para ambos equipos es que transcurrían los minutos y no pasaba nada en ninguna de las dos áreas.

Ambos entrenadores movieron sus banquillos para refrescar piernas e ideas mientras el encuentro entraba en los minutos de la verdad.

Un buen centro de Arturo se convirtió en la mejor ocasión de la segunda parte pero Jaime en boca de gol no acierta de cabeza. Se llevaron las manos a la cabeza en el banquillo del Alfaro porque la ocasión fue clarísima para los de Gurría.

Replicó la SD Logroñés con una internada de Unai por banda izquierda y su pase de la muerte lo despejó a córner el portero del Alfaro.

Lo intentó de falta el equipo de La Molineta pero Kike Royo se mostró muy seguro en los balones aéreos. Replicó la SD Logroñés también de falta y con la misma eficacia del portero.

El cuarto árbitro levantó el cartel para anunciar los cinco minutos que duraría el añadido. Nervios y prisas. Los tres puntos en juego eran muy importantes para los dos equipos y se notaba.

La SD Logroñés la tuvo para cerrar el partido en una contra que Olarra no supo gestionar cuando tenía a dos compañeros solos en el área. Era una contra de libro, una ocasión perfecta para marcar el segundo gol del partido.

Por su parte, el Alfaro lo intentó con un disparo fuerte, muy lejano, de Mario León que salió muy centrado y atrapó Kike Royo sin problemas. Fue la última acción del partido.