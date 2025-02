Saber o no saber, esa es la cuestión

Eloy Madorrán Logroño Domingo, 23 de febrero 2025, 11:21 Comenta Compartir

Qué más da lo que pase si es que tenemos que salir a ganar! Si tú pretendes estar arriba en función de que pierdan los demás es que estás equivocado». Así de contundente se mostraba Carlos Pouso, técnico de la SD Logroñés, en la previa del partido en relación a la circunstancia de que su equipo, cuando salte esta tarde (16.00 horas) a uno de los campos de Zubieta para enfrentarse a la Real Sociedad C, ya conocerá el resultado del Eibar B, Arenas (ganó ayer en Subiza por la mínima, 0-1), Ejea (empató en Guernica, 2-2) y Utebo. Todos ellos implicados junto a los blanquirrojos en la lucha por las posiciones de 'play off'.

«Te aseguro que yo no miro, pero evidentemente me voy a enterar de lo que hacen el sábado y lo que hagan los del domingo a la mañana. Pero no me va a condicionar ni la alineación ni el planteamiento ni el respeto que tenemos que tener siempre al rival», recordaba Pouso.

Sin embargo, por mucho que la plantilla quiera abstraerse de esta situación, los jugadores están al día de los resultados de los rivales. Y no es lo mismo saltar al campo sabiendo que los equipos de arriba han perdido o teniendo la responsabilidad de ganar para no descolgarte porque los otros ya han ganado.

Y es que Carlos Pouso, que acumula ya muchos trienios en los banquillos, quiere ser cauto en todas sus declaraciones. «No es ser un cagón, es ser prudente», matizaba ante la prensa. «Como conduciendo –prosigue–, hay que ser prudente. Pues yo conduzco este barco y quiero ser prudente para llegar a buen puerto con toda la tripulación a salvo, y a poder ser en el puerto más bonito del mundo, que sería el del ascenso».

En ese sentido, Pouso continúa con su idea de mirar primero hacia abajo, hacia la permanencia. Y cuando esté lograda matemáticamente, mirar hacia arriba y hacia objetivos más ambiciosos. El entrenador vasco lo explica con su particular estilo: «Os voy a martillear los oídos con esto y algún socio se descojona de mí. Lo vamos a celebrar, cuando hagamos 44 puntos, lo vamos a celebrar y nos vamos a ir a jamar. Y al que le pique, que se arrasque».

«Y no nos van a quitar del máximo objetivo, que yo vine aquí a lo que dijo el gerente deportivo: a tratar de ascender. Pero a tratar de ascender en mayo o en junio, no ahora y no aquí (señalando los micrófonos), en el campo», sentenció Pouso.

Lo cierto es que en las últimas jornadas, la SD Logroñés ha sumado cinco victorias (Ejea, Calahorra, Arenas, Barbastro y Subiza) con dos derrotas intercaladas (Teruel y Anguiano) que cortaron la progresión de los blanquirrojos. Sin embargo, cuando la SD Logroñés juega lejos de Las Gaunas es favorito siempre. Es el mejor visitante del grupo y presume de ello: ocho victorias, un empate y solo dos derrotas se lo permiten.

Temas

SDL

Comenta Reporta un error