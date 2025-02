Pouso: «Vine aquí a tratar de ascender, pero en mayo o junio, no ahora»

Carlos Pouso, entrenador de la SD Logroñés, no varía su discurso. «Cuando hagamos 44 puntos lo vamos a celebrar, nos vamos a ir a jamar», ... reconoce con la permanencia en el punto de mira. Aunque también es claro: «Yo vine aquí a lo que dijo el gerente deportivo: tratar de ascender. Pero tratar de ascender en mayo o en junio, no ahora».

La semana de la SD Logroñés

Afortunadamente la semana ha ido sin contratiempos en modo de lesiones. La verdad es que el grupo trabaja bien y en ese aspecto hay poca queja. En pocas ocasiones creo que les he tenido que tirar de las orejas por ver que no entrenan como Dios manda. En ese aspecto es una batalla ganada. Eso no es por mí, es el propio grupo, la autogestión. Porque entre ellos mismos lo hacen muy sencillo. En un cuatro contra cuatro uno puede joder el ejercicio si no está como tiene que estar, y se retroalimentan entre ellos. El funcionamiento del grupo, no es por presumir, pero es impresionante.

La Real Sociedad C

A la cantera de Zubieta, un respeto. Ayer vimos al primer equipo en Europa y a Imanol no le tiemble al pulso para poner al jugador de abajo arriba. Cuando los chavales, aparte de ser buenos -porque están bien entrenados, bien alimentados, bien enseñados- encima llaman a la puerta y se la abren. ¡Imagínate el hambre que tienen! Son muy jóvenes, bendito problema, pero hay que pagar un peaje en una categoría en la que algunos aún son jóvenes y tienen que enfrentarse a hombres hechos y derechos. Parte del peaje que hay que pagar. El ensayo-error es una parte más del aprendizaje, pero son jugadores con unas condiciones tremendas, que a más de uno les veremos seguramente el año que viene en el primer filial, y en dos o tres años, a alguno en el primer equipo.

Conocer el resultado de sus rivales

Te aseguro que yo no miro, pero evidentemente me voy a enterar de lo que hacen el sábado y lo que hagan los del domingo a la mañana. Pero no me va a condicionar ni la alineación ni el planteamiento ni el respeto que tenemos que tener siempre al rival. ¡Qué más da lo que pase si es que tenemos que salir a ganar! Si tú pretendes estar arriba en función de lo que pierdan los demás es que estás equivocado. Os lo dije la semana pasada y alguno sé que está diciendo 'es un fantoche' o 'no estoy de acuerdo con lo que dice'. Nosotros todavía estamos rozando la salvación matemática, esa es la realidad. No puedo vender la piel del oso antes de cazarlo. Sé que alguno se ha molestado cuando hablo de esas cosas. Yo creo que la ambición no se muestra aquí, se muestra ahí (en el campo) y en ese aspecto lo tengo absolutamente claro. Os voy a martillear los oídos con esto y a algún socio se descojona de mí. Lo vamos a celebrar, cuando hagamos 44 puntos, lo vamos a celebrar y nos vamos a ir a jamar. Y al que le pique, que se arrasque, y no nos van a quitar del máximo objetivo, que yo vine aquí a lo que dijo el gerente deportivo: a tratar de ascender, pero a tratar de ascender en mayo o en junio, no ahora y no aquí, en el campo.

Qué SD Logroñés se verá en Zubieta este domingo

La de siempre, la que va a ganar el partido. De enero aquí creo que somos, después del Teruel, el segundo mejor equipo. Estamos fuera del 'play off' pero hemos recortado diferencias a todos los de arriba. Sabemos dónde estamos, pero no nos podemos distraer. No podemos mirar por encima del hombro a nadie. Hay que mirarnos a los ojos y con la mirada decir: Te voy a ganar, te voy a ganar. Eso es el fútbol. Quiero ver la famosa sangre en los ojos, esa hambre que hay que demostrar en el campo.

Opciones de acabar campeón

No depende de nosotros. Yo solo me centro en tratar de ganar los 11 partidos que restan, que no debe ser fácil porque no lo ha hecho nadie. No es ser un cagón, es ser prudente. Como conduciendo, hay que ser prudente. Pues yo conduzco este barco y quiero ser prudente para llegar a buen puerto con toda la tripulación a salvo, y a poder ser en el puerto más bonito del mundo, que sería el del ascenso