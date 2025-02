Pouso: «La salida de Javi no me la esperaba, me ha pillado por sorpresa»

Viernes lluvioso y de previa en las oficinas de la SD Logroñés. Este domingo los blanquirrojos viajan a Barbastro para medirse a un equipo que se encuentra en una buena dinámica. Carlos Pouso, técnico del equipo, ha repasado la actualidad de la entidad. ... La semana

Estamos un poquito haciendo dientes de sierra. La verdad es que los dos partidos de casa no hemos estado nada bien, hay que saber reconocer las cosas. Sin embargo los dos de fuera, aunque con desigual resultado, estuvimos bien. Pero yo lo dije la semana pasada, me gustaría tener más puntos, aunque estuviéramos en la misma posición o una más abajo, porque los puntos que van a hacer falta todos los años son similares y estamos lejos de ellos.

Refuerzos del Barbastro

Hemos visto al Barbastro antes de los cambios y también ahora y es un equipo que se la han ido partidos en pequeños detalles, partidos muy igualados, que en un determinado momento sale cruz la moneda. Pero es un equipo muy bien estructurado, muy sólido, que le hacían pocos goles y ahora entiendo que los cambios los han hecho con afán de mejorar. Esperamos un equipo muy bien plantado en el campo, muy correoso, que tiene claras las ideas, muy peligroso a balón parado. Un equipo con muchísimas virtudes. Cuando se dice que no hay enemigo pequeño parece que es de Perogurullo, pero es que es así.

Resultados sorpresa cada jornada

En las segundas vueltas se reparten más los puntos Ya tiene todo el mundo más claro el objetivo, a todo el mundo le va oliendo el culo a pólvora y entonces, si no puedo ganar, al menos no perder. Los equipos de arriba, en la segunda vuelta vamos a hacer menos puntos que la primera porque vamos a empatar más, eso seguro.

Enfermería y sancionados

En la enfermería seguimos con Miguel Santos nada más. Y sancionado tenemos esta semana a Beñat Gaubeka, que les sacaron la quinta amarilla. Los otros 18, a día de hoy, están en perfecto estado de revista.

Adiós del gerente Javier González al final de la temporada

He visto tantas cosas en el fútbol que ya nada me extraña. Pero sí, me ha sorprendido, no lo esperaba, me ha pillado por sorpresa. Él vino el miércoles y nos lo dijo. Estamos hablando de personas adultas, personas maduras. Tampoco nos dio unas explicaciones como para decir... y luego yo no he hablado ni con Eduardo... con Reinaldo ayer y hoy, que ha venido al entrenamiento, pero no hemos hablado de ese tema. Creo que lo que suceda en el verde puede afectar arriba, pero lo que sucede arriba no tiene por qué afectar en el césped. Somos el mismo club, queremos lo mismo, tenemos el mismo objetivo.